Bộ đội biên phòng trao thưởng chuyên án A1124.2p

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh Bộ đội biên phòng; Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh, Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng; Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM; Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TPHCM; Đại tá Trần Thanh Đức, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TPHCM, cùng các lực lượng tham gia chuyên án.

Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh Bộ đội biên phòng phát biểu tại lễ trao thưởng. Ảnh: QUANG HUY

Theo đại diện ban chuyên án, thực hiện kế hoạch số 6023/KH-BĐBP ngày 5-11-2024 của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng về “Triển khai đợt cao điểm phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biển dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ - 2025”, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng đã phát hiện đường dây vận chuyển trái phép ma túy từ Lào qua khu vực biên giới các tỉnh miền Trung vận chuyển vào TPHCM và đi nước thứ 3 tiêu thụ.

Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng đã xác lập chuyên án A1124.2p, phối hợp các lực lượng chuyên trách (Công an TP Hà Nội, Công an TPHCM và Bộ đội biên phòng TPHCM; các đơn vị kỹ thuật nghiệp vụ của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an) để đấu tranh, triệt xóa.

Các đối tượng trong chuyên án A1124.2p bị bắt giữ. Ảnh do Ban chuyên án cung cấp

Kết quả giai đoạn 1 đấu tranh chuyên án A1124.2p: bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 40 bánh heroin, 19kg ma túy đá và 12.000 bao thuốc lá hiệu Manchester.

Giai đoạn 2 của chuyên án bắt tiếp 5 đối tượng, thu giữ 24kg ma túy và một số vật chứng liên quan.

Quá trình đấu tranh chuyên án, lực lượng đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang bị.

Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh Bộ đội biên phòng trao khen thưởng của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cho các lực lượng tham gia chuyên án. Ảnh: QUANG HUY

Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh, Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng trao khen thưởng của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cho các lực lượng tham gia chuyên án. Ảnh: QUANG HUY

Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh Bộ đội biên phòng ghi nhận và biểu dương tinh thần dũng cảm, quyết tâm, sáng tạo, khôn khéo của các lực lượng đã đạt được trong tham gia đấu tranh chuyên án A1124.2p.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động tội phạm ma túy trong thời gian tới, Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về công tác phòng, chống tội phạm về ma túy.

Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị trong những chuyên án, vụ án liên quan địa bàn phụ trách của từng lực lượng, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo thế trận liên hoàn trong phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn khép kín, từ nước ngoài vào Việt Nam.

Sau khi kết thúc điều tra, các đơn vị cần tổ chức tổng kết những ưu điểm, hạn chế trong công tác phối hợp đấu tranh, bắt giữ, rút ra bài học kinh nghiệm để áp dụng trong thời gian tới và thông báo kết quả điều tra cho Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng, theo đúng tinh thần Nghị định 03/2019/NĐ-CP ngày 5-9-2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng.

Cùng với đó, tham mưu đề xuất khen thưởng kịp thời lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ; luôn quan tâm huấn luyện, rèn luyện cho lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm giữ vững ý chí chiến đấu, kiên quyết, kiên trì, khắc phục khó khăn gian khổ, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống và đảm bảo an toàn.

Đại tá Trần Thanh Đức, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TPHCM phát biểu tại buổi trao thưởng. Ảnh: QUANG HUY

Đại tá Trần Thanh Đức, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TPHCM cho biết, chuyên án được trao thưởng hôm nay khẳng định sự phối hợp giữa các lực lượng ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả. Công tác phối hợp luôn được duy trì tốt, đảm bảo tinh thần đoàn kết, thống nhất trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần kiềm chế sự gia tăng của tội phạm nói chung và tội phạm ma túy nói riêng.

Kết quả đấu tranh chuyên án đạt được 3 yêu cầu về chính trị, nghiệp vụ và pháp luật, đã triệt xóa đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn, xuyên quốc gia từ Lào vào Việt Nam.

Toàn cảnh buổi trao thưởng. Ảnh: QUANG HUY

Từ đầu năm 2025 đến nay, toàn lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng đã đấu tranh thành công 32 chuyên án (17 chuyên án ma túy, 6 buôn lậu, 6 xuất - nhập cảnh, 1 vật liệu nổ, 2 mua bán người), bắt giữ, xử lý 1.381 vụ/2.309 đối tượng, thu giữ 607kg ma túy các loại, tổng giá trị hàng hóa tạm giữ, xử lý trên 59 tỷ đồng, cùng nhiều tang vật liên quan khác. Riêng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng đấu tranh thành công 6 chuyên án (4 chuyên án ma túy, 2 mua bán người), bắt 18 đối tượng, thu 52 bánh heroin, 72kg ma túy tổng hợp, giải cứu 5 nạn nhân...

QUANG HUY