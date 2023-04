Xác minh việc nữ sinh tự tử nghi do bạo lực học đường

Ngày 17-4, đại diện Trường THPT Chuyên ĐH Vinh (Nghệ An) đã gặp mặt báo chí để thông tin về việc một nữ sinh của trường tự tử tại nhà riêng.

Trước đó, đêm 16-4, một tài khoản Facebook được cho là người thân của nữ sinh N.T.Y.N. (lớp 10A15, Trường THPT Chuyên ĐH Vinh) đăng tải bài viết về việc nữ sinh này tự tử tại nhà riêng.

Tài khoản này viết: "Gia đình mất con, chúng tôi mất cháu. Thương tiếc bao nhiêu công lao dưỡng dục chăm bẵm. Đứa trẻ mạnh mẽ, ngoan ngoãn, xinh đẹp biết bao nhiêu, làm hết việc nhà cho mẹ, thương yêu các em và lấy chăm sóc gia đình làm niềm vui… Cuối cùng lại bị tổn thương bởi xã hội và chính xác là bạo lực học đường. Tự bản thân gia đình nhận lỗi khi không nắm bắt được con cháu mình đang rơi vào hoàn cảnh nghiêm trọng đến thế".

Sau khi nội dung này được đăng tải đã nhận được hàng ngàn bình luận, chia sẻ.

Ông Phạm Xuân Chung, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên ĐH Vinh cho biết, sau khi nhận được thông tin nhà trường đã phối hợp với gia đình lo hậu sự cho em N., đồng thời tiến hành xác minh làm rõ sự việc, nhất là những thông tin đăng tải trên mạng xã hội để làm rõ các mối quan hệ của em N. và bạn bè trong trường và lớp.

Theo cô Đặng Việt Hà, giáo viên chủ nhiệm lớp 10A15, nữ sinh N.T.Y.N. là học sinh ngoan, học giỏi. "Nhận được tin em N. mất, tôi rất buồn và bị sốc vì quá đột ngột. Đây là một mất mát rất lớn cho gia đình em ấy và cho lớp, trường", cô Hà nói.

Cô Hà cho biết thêm, mấy tháng qua nữ sinh N. nghỉ học khá nhiều với lý do sức khỏe. Về thông tin nữ sinh N. bị "bạo lực học đường" và gia đình đã đề nghị được chuyển lớp cho N. nhưng giáo viên không đồng ý, cô Hà cho biết trước đây, N. chơi thân với một nhóm bạn trong lớp, nhưng sau đó không chơi nữa. Giáo viên có hỏi thì được các em này trả lời do N. không thích chơi nữa, còn thông tin cho rằng có một số bạn trong lớp lập nhóm trên mạng xã hội để đả kích N. thì giáo viên không nắm được do đây là nhóm kín.

Cô Hà cho biết thêm, cách đây chưa lâu, nữ sinh N. có nhắn tin xin cô mẫu đơn để chuyển lớp học, nhưng cô nói không có mẫu và cũng không nắm được lý do vì sao nữ sinh này muốn chuyển lớp vì em không nói.

Ông Nguyễn Hồng Soa, Trưởng Phòng Công tác Chính trị Trường ĐH Vinh, cho biết, sau khi em N. mất, trên mạng xã hội lan truyền clip học sinh đánh nhau. Nhà trường đã mời giáo viên chủ nhiệm và 5 học sinh đại diện của lớp 10A15 lên làm việc và xác định sự việc không xảy ra trong khuôn viên của nhà trường, em học sinh bị đánh và những học sinh xuất hiện trong clip không phải là học sinh của trường.