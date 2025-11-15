Thủ phủ mai tết miền Trung điêu đứng sau bão

Bão số 13 quét qua Gia Lai, để lại mức thiệt hại gần 6.000 tỷ đồng. Ở An Nhơn, thủ phủ mai tết miền Trung, hàng trăm ngàn chậu mai vàng vừa chớm nụ bị gió bão vùi dập, đẩy nhiều hộ trồng mai vào cảnh trắng tay, nguy cơ vỡ nợ.

Trên các cánh đồng mai vàng truyền thống, đâu đâu cũng thấy những vựa mai bị gió bão quật trụi lá, chỉ còn trơ những cành khô. Nhiều vựa mai tết ở phường An Nhơn Bắc phủ màu đỏ quạch của lá bị cháy và cành bị “táp nắng” sau bão.

Cơn bão đã cuốn phá, xô ngã hàng loạt chậu mai của người dân ở phường An Nhơn Bắc. Ảnh: NGỌC TUẤN

Ở cánh đồng hoa mai Trung Lý (phường An Nhơn Bắc), bà Trần Thị Kim Hà (58 tuổi) dẫn chúng tôi đi giữa những vựa mai của gia đình đã bị gió bão đánh tơi tả. Hàng chục ngàn chậu mai bị “chà qua, xát lại”, lá rụng trụi, cành khô quắt như củi khô. Sau bão, trời nắng gắt khiến cây càng suy kiệt, nhiều cây chết dần.

Bà Trần Thị Kim Hà bất lực nhìn vựa mai tết bị bão tàn phá, không thể cứu vớt được

Vựa mai của bà Hà bị gió bão cuốn phá, giờ khô quắt đỏ quạch như củi khô

Giữa gió thốc, bà Hà rớm nước mắt kể, hơn 10.000 cây mai của gia đình đã bị hư hại; bao vốn liếng hàng tỷ đồng cùng khoản nợ ngân hàng lớn đều trông vào vụ tết.

Vụ tết này, gia đình bà Hà chuẩn bị 3.000 cây mai tuổi 4-5 năm để xuất bán cho thương lái Bắc – Nam, đã nhận cọc hơn 200 triệu đồng. Thế nhưng bão đến cuốn sạch cơ nghiệp, toàn bộ số mai đặt cọc đều hư hại nặng.

Qua vựa mai Thái Xuân (phường An Nhơn Bắc), ông Trần Ngọc Tuấn buồn bã kể, ông trồng 2.000 cây mai cho vụ tết nhưng bão đã làm hư hại đến 1.800 cây. Mai bị tuốt lá, gãy cành, vỡ chậu; nhiều cây khô quắt, nguy cơ chết cao. Gia đình ông đang cố dưỡng lại cây, nhưng bão ập đến đúng thời điểm sinh trưởng nên khả năng mất trắng rất lớn, thiệt hại ước tính 90%.

Bất lực nhìn cả vựa mai hàng ngàn chậu bị gió bão cuốn nát, dần cháy khô

Ở phường An Nhơn Đông, nhiều hộ dù thiệt hại nặng vẫn nỗ lực khôi phục sản xuất. Vợ chồng ông Nguyễn Văn Bảy (thôn Thuận Thái) đang bón phân hữu cơ, dưỡng cây để cứu số mai bị gió bão chà xát.

Hoa mai dần khô héo sau bão

Gió bão chà xát, trời khô hanh thiêu cháy dần những lá, cành, búp hoa mai

Ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch UBND phường, cho biết địa phương có khoảng 120.000 chậu và cây mai bị thiệt hại trong bão số 13, tổng thiệt hại ước hơn 84 tỷ đồng. Chính quyền đang khẩn trương thống kê, đề xuất hướng hỗ trợ và vận động các đoàn thể, nhà hảo tâm tiếp sức cho những hộ thiệt hại nặng.

“Riêng hoa mai tết, nguy cơ năm nay gần như không còn hàng để bán vì hư hại, ảnh hưởng quá lớn”, ông Dũng cho biết.

Tưới nước, phân hữu cơ để dưỡng sức "cứu" vụ mai tết

Mong có vốn ưu đãi để nối lại sản xuất Đa số người trồng mai tết An Nhơn bày tỏ mong muốn Nhà nước có cơ chế, chính sách hỗ trợ để họ có nguồn vốn tái sản xuất sau bão. Bà Trần Thị Kim Hà chia sẻ, gia đình đã đầu tư 2–3 tỷ đồng cho vụ mai năm nay và đang gánh khoản nợ ngân hàng rất lớn. “Rất mong Nhà nước quan tâm, tạo cơ chế để chúng tôi được vay vốn mới với lãi suất ưu đãi, tiếp tục khắc phục thiệt hại, duy trì nghề và gỡ gạc lại nợ nần”, bà Hà chia sẻ.

>>> Một số hình ảnh ghi nhận thiệt hại sau bão ở thủ phủ mai tết An Nhơn:

Sau bão, hoa mai nở "cười" còn người trồng thì nơm nớp lo vỡ nợ

Dùng phân bón để "cứu" lấy cây mai vụ tết

Sau bão mất điện, người trồng mai tự mua máy phát điện để bơm nước cứu hoa mai

Những vựa mai bị gió bão chà xát, khô quắt như củi giữa trời

NGỌC OAI