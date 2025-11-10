Gia Lai kêu gọi chung tay khắc phục hậu quả bão số 13

Chiều 10-11, trao đổi với PV Báo SGGP, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết, ông đã có thư kêu gọi toàn dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh chung tay khắc phục hậu quả bão số 13, sớm ổn định đời sống nhân dân và đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, bão số 13 là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào tỉnh trong hàng chục năm qua, với sức gió cấp 10-12, giật cấp 14, phạm vi ảnh hưởng rộng, tốc độ di chuyển nhanh, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai (thứ 2 từ phải qua) thăm hỏi, động viên người dân ven biển sau bão số 13

“Trong tình huống cấp bách, tỉnh đã kích hoạt phương án ứng phó từ xa, từ sớm và cao hơn một cấp; lập Sở Chỉ huy tiền phương, huy động lực lượng vũ trang trực chiến 24/24, sơ tán hơn 90.000 hộ dân với hơn 300.000 nhân khẩu theo phương châm nhanh nhất nhưng an toàn nhất. Giữa tâm bão, các lực lượng đã cứu hơn 200 người khỏi nhà sập, điểm ngập sâu, giảm thiểu tối đa thiệt hại nhân mạng”, ông Phạm Anh Tuấn cho biết.

Lực lượng công an giúp người dân làng chài Lý Chánh (phường Quy Nhơn Đông, Gia Lai) dọn dẹp nhà cửa bị bão, triều cường đánh sập

Dù thiệt hại về người được hạn chế, song bão đi qua đã tàn phá nặng nề hạ tầng và nhà cửa. Hàng trăm căn nhà sập đổ, hàng chục ngàn căn tốc mái, hư hỏng; nhiều trường học, bệnh viện, hệ thống điện, nước, thông tin liên lạc bị phá hủy; hàng ngàn hecta lúa, hoa màu, tàu thuyền và lồng bè thủy sản bị cuốn trôi.

Đặc biệt, khu vực ven biển thành phố Quy Nhơn - đô thị trung tâm kinh tế, xã hội, du lịch của tỉnh, từng được vinh danh là “Đô thị Du lịch sạch ASEAN” và lọt top 25 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới năm 2026 theo Lonely Planet, nay bị bão tàn phá nặng nề.

Theo thống kê sơ bộ, thiệt hại do bão số 13 gây ra khoảng 5.200 tỷ đồng, song thực tế có thể còn lớn hơn.

Lãnh đạo Quân khu 5 thăm hỏi, động viên các hộ dân ven đầm Thị Nại (Gia Lai) khắc phục hậu quả bão, ổn định đời sống

Trong thư kêu gọi, ông Phạm Anh Tuấn đề nghị toàn hệ thống chính trị bảo đảm ăn ở, nước sạch, thuốc men cho dân; khẩn trương sửa chữa hạ tầng thiết yếu; lực lượng vũ trang làm nòng cốt hỗ trợ dựng lại nhà cửa, thông tuyến giao thông, giữ an ninh trật tự; cộng đồng doanh nghiệp chung tay hỗ trợ nguồn lực, phương tiện giúp dân khôi phục sản xuất. Nhân dân các dân tộc trong tỉnh nêu cao tinh thần tự lực, đoàn kết, giúp nhau khắc phục hậu quả, không trông chờ, ỷ lại, đồng thời giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng dịch sau bão.

Các nhiệm vụ cấp bách được tỉnh đặt ra, gồm: bảo đảm an sinh xã hội, không để người dân thiếu ăn, thiếu nước sạch, không có chỗ ở; khôi phục giao thông, điện, viễn thông, trường học, bệnh viện; hỗ trợ đúng, đủ, kịp thời, tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, tiêu cực.

Bí thư tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc (thứ 2 từ phải qua) kiểm tra công tác khắc phục bão số 13 ven biển

Về lâu dài, tỉnh xác định hai nhiệm vụ song song: khắc phục hậu quả thiên tai căn cơ, bền vững; phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu năm 2025, giữ vững mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030, xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững.

Ông Phạm Anh Tuấn cho biết, công tác khắc phục hậu quả bão số 13 đang được toàn bộ hệ thống chính trị của tỉnh triển khai khẩn trương, tình hình cơ bản dần ổn định. “Chúng tôi ưu tiên khôi phục hệ thống giáo dục, y tế, trước hết là để sớm đón học sinh trở lại trường. Cơn bão khiến hệ thống giao thông, điện bị tàn phá nặng, có thời điểm 98% diện tích toàn tỉnh mất điện. Tuy nhiên, đến chiều tối nay (10-11), đã khắc phục được 90%, dự kiến ngày mai (11-11) sẽ hoàn thành", ông Phạm Anh Tuấn thông tin. Song song đó, tỉnh đang tập trung hỗ trợ các hộ dân có nhà bị sập, hư hại, với quan điểm chỉ đạo xuyên suốt là “không để người dân thiếu đói hoặc không có chỗ ở”.

NGỌC OAI