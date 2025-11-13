Gia Lai khơi dậy tinh thần đại đoàn kết, vượt khó trong bão lũ

Ngày 13-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng người dân khu dân cư Thắng Kiên (xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai), nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2025).

Phát huy khối đại đoàn kết vượt qua mọi gian khó

Phát biểu tại ngày hội, Thủ tướng nhấn mạnh, sự kiện diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi cả nước thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, vùng ven biển Gia Lai vừa hứng chịu thiệt hại nặng nề do bão số 13. Trong khó khăn, toàn Đảng, toàn dân đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị, tạo điểm tựa vững chắc để ổn định cuộc sống.

Thủ tướng thăm hỏi, động viên người dân ở xã Đề Gi bị thiệt hại nặng sau cơn bão số 13

Thủ tướng biểu dương kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Gia Lai nói chung, xã Đề Gi nói riêng, đặc biệt trong công tác phòng chống bão. Thủ tướng đề nghị địa phương cùng toàn thể nhân dân khẩn trương khắc phục thiệt hại bão, xây dựng lại nhà dân bị sập, hư hỏng trước Tết Nguyên đán; huy động lực lượng quân đội, công an, đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân trong thời điểm khó khăn.

Thủ tướng tặng quà cho địa phương tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư Thắng Kiên

Thủ tướng yêu cầu các cấp chính quyền Gia Lai cần phát huy tinh thần gần dân, lắng nghe, đối thoại, chịu trách nhiệm, tránh hình thức, né tránh, đùn đẩy. Quá trình khắc phục hậu quả bão số 13, cần tái cấu trúc lại các khu dân cư, bố trí người dân sinh sống an toàn hơn ở phía trong; triển khai sớm khu tái định cư, chuẩn bị chu đáo chăm lo tết cho người dân…

Sớm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vực dậy sau bão

Trưa cùng ngày (13-11), tại Đồn Biên phòng Cát Khánh (tỉnh Gia Lai), Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, làm việc với tỉnh Gia Lai về tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13.

Báo cáo với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết, bão số 13 đã gây thiệt hại nặng nề về vật chất và hạ tầng khu vực phía Đông tỉnh, với tổng thiệt hại sơ bộ ước khoảng 5.900 tỷ đồng.

Thủ tướng thăm hỏi, động viên các chiến sĩ Đồn Biên phòng Cát Khánh

Ngay sau bão, tỉnh đã huy động toàn hệ thống chính trị, phát động tinh thần chủ động, đoàn kết của người dân để nhanh chóng khắc phục hậu quả, sớm khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tỉnh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương quan tâm, hỗ trợ thêm nguồn lực để Gia Lai sớm khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống và phát triển kinh tế – xã hội sau thiên tai.

Tại cuộc làm việc, Thủ tướng biểu dương tinh thần chủ động, kiên cường của chính quyền, nhân dân tỉnh Gia Lai, nhất là trong công tác di dời dân tránh bão an toàn và huy động lực lượng giúp dân khắc phục nhanh các thiệt hại.

Thủ tướng đề nghị tỉnh khẩn trương thống kê thiệt hại, đặc biệt là các hộ có nhà sập, cuốn trôi để sớm xây dựng lại nhà ở, sửa chữa công trình hư hỏng, giúp người dân ổn định cuộc sống. Đồng thời, quy hoạch khu tái định cư mới, giải phóng mặt bằng ven biển phục vụ phát triển dịch vụ - kinh tế địa phương; rà soát, khôi phục hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục.

Thủ tướng cùng lãnh đạo tỉnh Gia Lai kiểm tra hiện trường khu vực ven biển Đề Gi bị bão, triều cường tàn phá

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Gia Lai cần có giải pháp hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, tránh đứt gãy chuỗi cung ứng; huy động lực lượng vũ trang, thanh niên giúp dọn dẹp, khắc phục nhà xưởng; các ngân hàng tạo điều kiện vay ưu đãi, khoanh nợ, giảm nợ, giãn nợ, giảm thuế…

Thủ tướng phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc với tỉnh Gia Lai

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đến kiểm tra công trường thi công dự án đường cất - hạ cánh tại cảng hàng không Phù Cát. Dự án được khởi công ngày 19-8-2025 với tổng mức đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 1.500 tỷ đồng, phần còn lại do ngân sách địa phương bố trí. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ đáp ứng khai thác các loại tàu bay Code C, như: A320, A321 và tương đương; đồng thời có thể tiếp nhận tàu bay Code E khi cần thiết. Theo kế hoạch, dự án được triển khai trong thời gian 10 tháng, góp phần nâng cao năng lực khai thác và phát triển hạ tầng giao thông hàng không khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

NGỌC OAI