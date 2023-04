Sáng 7-4, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 4-2023.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối từ điểm cầu Bộ Công an đến Công an các tỉnh, thành phố cả nước. Dự hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM chủ trì ở điểm cầu TPHCM.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường công tác phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác định hướng tuyên truyền và tuyên truyền, góp phần xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đã trực tiếp trao đổi, thông tin đến các đại biểu chuyên đề về những nội dung cơ bản của 3 dự thảo luật: Luật CAND (sửa đổi); Luật Căn cước công dân (sửa đổi) và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT. Đây là 3 dự án luật quan trọng do Bộ Công an chủ trì xây dựng và đã được Chính phủ thông qua.

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình đề nghị các báo cáo viên thấm nhuần 6 điều Bác Hồ dạy CAND, từ đó tuyên truyền, làm theo để những lời Bác dạy đi vào cuộc sống.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhận định, các dự án luật được soạn thảo công phu, đáp ứng nhu cầu thực tiễn nhằm phục vụ người dân một cách tốt nhất. Đây là nỗ lực của lực lượng CAND. Do vậy, cần tập trung tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề này. Bên cạnh đó, nêu rõ những điểm mới, điểm nổi bật của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cũng như quá trình xây dựng luật một cách dân chủ, tập trung trí tuệ của người dân.