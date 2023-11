Xây dựng Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát thành điểm đến hấp dẫn

Những con số đáng mừng

Hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí của Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát trong những năm gần đây đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ, các chỉ tiêu cơ bản về số lượng khách và doanh thu đều vượt chỉ tiêu so với kế hoạch năm. Năm 2022, đơn vị đã tổ chức đón tiếp 7.863 lượt khách đến tham quan du lịch sinh thái và về nguồn tại Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát, đạt 121% so với kế hoạch năm, đạt 580,7% so với cùng kỳ năm 2021; doanh thu đạt trên 1.137,4 triệu đồng, đạt 252,8% so với kế hoạch năm.

10 tháng đầu năm, đơn vị đã tổ chức đón tiếp 6.810 lượt du khách đến tham quan du lịch sinh thái, về nguồn, đạt 85,12% so với kế hoạch và đạt 132,98% so với cùng kỳ năm 2022; doanh thu đạt 1,084 tỷ đồng, đạt 90,37% so với kế hoạch năm 2023.

Có được những kết quả khả quan trên là nhờ công tác tuyên truyền, quảng bá giới thiệu hình ảnh về Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát được quan tâm, đơn vị phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị truyền thông thực hiện nhiều chuyên mục về bảo tồn đa dạng sinh học, về phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí; Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát được công nhận danh hiệu Vườn di sản Asean góp phần quan trọng đối với công tác bảo tồn các hệ sinh thái không chỉ có đa dạng sinh học cao mà còn có giá trị văn hóa, lịch sử đối với quốc gia Việt Nam và cả khu vực ASEAN.

Vườn quốc gia cũng triển khai các chương trình khuyến mãi, giảm giá để kích cầu du lịch tại vườn quốc gia. Hưởng ứng Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” góp phần quảng bá, giới thiệu Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát đến các du khách trong và ngoài tỉnh.

Ngoài ra, hạ tầng giao thông và viễn thông được cải thiện: Tuyến đường tuần tra biên giới đã hoàn thành là thuận lợi rất lớn trong hoạt động du lịch sinh thái và hạ tầng viễn thông (mạng di động Vina, Viettel) đã được quan tâm đầu tư, phủ sóng tại nhiều khu vực, góp phần thông tin liên lạc thông suốt cũng là một điểm cộng của Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát.

Hướng đến xây dựng khu nghỉ dưỡng cao cấp

Ngày 13/4/2023, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 895/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí và Dự án đầu tư phát triển vùng đệm Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát giai đoạn 2023-2030. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng, tạo cơ hội để thu hút các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đang quan tâm lĩnh vực đầu tư phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát.

Theo đó, Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát phấn đấu đạt được những mục tiêu chung gồm: đầu tư, khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch gắn với bảo tồn các giá trị tự nhiên, môi trường sinh thái, bảo tồn tôn tạo di tích lịch sử và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, phát triển kinh tế xã hội tỉnh và ổn định đời sống người dân vùng đệm, đảm bảo tác động vào rừng theo đúng qui định, đảm bảo chủ quyền quốc gia, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quản lý và góp phần đa dạng hóa các loại hình du lịch tại địa phương, thúc đẩy du lịch tỉnh Tây Ninh trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2030.

Về mục tiêu cụ thể, đến năm 2025 phấn đấu đạt 18.000 lượt khách/năm, doanh thu du lịch ước đạt 5.400 triệu đồng và đến năm 2025, mức chi tiêu bình quân một du khách ước đạt hơn 300.000 đồng/người/ngày. Đến năm 2030 phấn đấu đạt 40.000 lượt khách/năm, doanh thu du lịch dịch vụ ước đạt 52.000 triệu đồng và đến năm 2030, mức chi tiêu bình quân một du khách ước đạt hơn 1.300.000 đồng/người/ngày.

Trao đổi với PV Báo SGGP, ông Châu Văn Văn, Giám đốc Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát cho biết thêm: Theo Đề án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí và Dự án đầu tư phát triển vùng đệm Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát giai đoạn 2023-2030 đã định hướng các dự án ưu tiên đầu tư phát triển gồm có 04 nhóm: dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát, dự án Khu vui chơi giải trí Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát, dự án Công viên động vật hoang dã và dự án Khu sinh thái nghỉ dưỡng dưới tán rừng.

Khu di tích quốc gia đặc biệt Trung ương cục miền Nam (huyện Tân Biên) cũng nằm trong quần thể rừng tự nhiên của Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát nên một khi được đầu tư đúng mức sẽ giúp kết nối liên hoàn, trở thành một điểm đến sinh thái - văn hóa lịch sử hấp dẫn, tầm cỡ không chỉ của Tây Ninh mà của cả vùng Đông Nam bộ.