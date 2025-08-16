Xây lại mái nhà, bồi đắp niềm tin - Bài 4: Góp gạch dựng nhà, góp lòng dựng nước

Những mái nhà được dựng lên từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ là kết quả của nỗ lực từ các địa phương. Đây là minh chứng sống động cho sức mạnh đoàn kết toàn dân, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị trong hành trình hiện thực hóa khát vọng hùng cường.

Một mái ấm xây lên, một tình thương để lại

Ngay từ khi bắt đầu chiến dịch xóa nhà tạm, nhà dột nát, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khẳng định: phần thưởng lớn nhất không nằm ở con số hay thành tích, mà nằm ở niềm tin và lòng biết ơn của người dân.

Từ quan điểm đầy nhân văn ấy, một chương trình tưởng như an sinh đơn thuần đã trở thành cam kết chính trị mạnh mẽ, hành động tri ân cụ thể và thiết thực không chỉ với những người có công với cách mạng mà còn với hàng triệu người dân nghèo, yếu thế, những người đang từng ngày khát khao có một mái nhà che nắng, che mưa, để họ vững tin vươn lên trong cuộc sống.

Tinh thần “làm vì dân” ấy được Thủ tướng nhiều lần nhấn mạnh trong chỉ đạo điều hành: Đảng, Nhà nước ta đã xác định không có mục tiêu nào khác là bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc, chủ quyền của đất nước và mang lại hạnh phúc, ấm no cho nhân dân.

Tư tưởng lớn đó cũng được cụ thể hóa trong Nghị quyết số 42-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, với mục tiêu được xác định rõ: “Đến năm 2030, xóa bỏ hoàn toàn tình trạng nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu”.

Tháng 2-2025, Bộ Công an đã trao kinh phí ủng hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho tỉnh Gia Lai và trao chìa khóa tượng trưng cho các hộ dân được hỗ trợ nhà ở. Ảnh: HỮU PHÚC

Chính phủ không đợi đến năm 2030. Năm 2025 là dịp kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng, 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, không thể để người dân không có chỗ ở hoặc ở trong nhà tạm, nhà dột nát.

Từ quyết tâm chính trị ấy, Thủ tướng đã phát động phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên toàn quốc, với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, và đặt mục tiêu về đích trước 5 năm so với Nghị quyết Trung ương đề ra.

Tháng 10-2024, Ban Chỉ đạo Trung ương về xóa nhà tạm, nhà dột nát được thành lập, do Thủ tướng trực tiếp làm trưởng ban. Chiến dịch được triển khai khẩn trương với tinh thần hành động cao độ.

Chỉ trong nửa năm, mốc hoàn thành chương trình đã được điều chỉnh 3 lần: từ cuối năm 2025 được rút sớm vào ngày 31-10, rồi rút tiếp vào ngày 31-8. Trong đó, nhóm người có công, thân nhân liệt sĩ phải được hoàn tất hỗ trợ trước ngày 27-7, đúng dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Thủ tướng không chỉ đưa ra mốc thời gian mà còn chỉ đạo cụ thể, phân công rõ người, rõ việc. Theo Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung, các thành viên Chính phủ được giao trực tiếp xuống địa phương để kiểm tra, tháo gỡ vướng mắc, đôn đốc tiến độ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, Chính phủ đã bố trí 1.940 tỷ đồng để hỗ trợ nhà ở cho người có công. Bộ Tài chính cũng đã trình phương án điều chỉnh, cho phép phân bổ nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên để hỗ trợ thêm cho các địa phương khó khăn. Đồng thời, chính sách thuế ưu đãi với doanh nghiệp tài trợ cũng đã được ban hành để tạo điều kiện tối đa cho xã hội hóa nguồn lực.

Toàn quốc đã hỗ trợ xóa 266.511 căn nhà tạm, nhà dột nát (tính đến ngày 19-7). Trong đó, khánh thành 231.513 căn nhà và khởi công, xây dựng dở dang 34.998 căn nhà. Hỗ trợ 41.843 căn nhà đối với người có công với cách mạng. Tổng nguồn lực huy động cho công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước đã vượt 17.800 tỷ đồng. Hơn 113.400 lượt người tham gia, đóng góp tổng cộng hơn 1 triệu ngày công lao động.

Kết quả phi thường

“Gieo hạt yêu thương, ươm mầm hy vọng, gặt hái niềm tin, kiến tạo tương lai”, bà Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, đúc kết như vậy về chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Theo bà, niềm tin ấy giờ không còn là hạt giống mà đã nảy mầm thành một phong trào toàn dân, một “ngày hội làm nhà” giữa núi rừng biên giới. Nghệ An từng kêu gọi xây hơn 4.700 căn nhà trong 3 năm 2019-2022, đến giai đoạn 2022-2025, con số đó đạt 15.511 căn. Tính đến ngày 31-7-2025, tỉnh đã hoàn thành khởi công 20.802 căn nhà, trong đó 20.687 căn nhà đã bàn giao, đưa vào sử dụng, 115 căn nhà dự kiến nghiệm thu trong tháng 8 này.

Ở vùng Tây Bắc Tổ quốc, tỉnh Sơn La được nhắc đến với câu chuyện đặc biệt về sức bền và quyết tâm. Bắt đầu nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh còn gần 12.000 hộ sống trong nhà tạm, nhà dột nát. Tuy nhiên, chính quyền và nhân dân Sơn La không chùn bước.

Từ năm 2020 đến năm 2024, gần 9.000 căn nhà đã được dựng lên nhờ tinh thần chủ động, tự lực huy động nguồn lực tại chỗ. Đặc biệt, sau khi Thủ tướng chính thức phát động phong trào, tốc độ càng được đẩy mạnh. Chỉ từ tháng 4-2024 đến nay, Sơn La đã hoàn thành mục tiêu xóa thêm 2.544 căn nhà tạm.

Một trong những lực lượng vào cuộc sớm và bền bỉ nhất chính là Công an nhân dân. Từ rất sớm, họ lặng lẽ đặt từng viên gạch đầu tiên cho giấc mơ an cư của đồng bào nơi biên cương.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, đến nay lực lượng Công an nhân dân đã xây dựng, bàn giao 29.100 căn nhà đến đồng bào khắp mọi miền Tổ quốc. Bộ Công an cũng sẽ phát động đợt thi đua cao điểm để xây dựng 450 căn nhà cho các hộ dân ở Nghệ An bị lũ cuốn trôi nhà và xây lại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 tại xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An.

Không chỉ lực lượng công an, quân đội cũng dựng lên hàng ngàn mái ấm cho người dân nơi biên giới. Toàn quân đã đóng góp trên 600 tỷ đồng và huy động hơn 21.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, hơn 76.000 ngày công hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Những ngôi nhà mới không chỉ giúp người dân an cư lạc nghiệp mà còn là điểm tựa vững vàng để giữ gìn biên cương Tổ quốc bằng thế trận lòng dân vững chắc.

Tính đến phiên họp ngày 22-6 của Ban Chỉ đạo Trung ương về xóa nhà tạm, nhà dột nát, đã có 38/63 địa phương (trước khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh) hoàn thành toàn bộ mục tiêu, hỗ trợ dứt điểm cho 3 nhóm đối tượng.

Trên bình diện cả nước, con số 262.843 căn nhà được xây dựng, sửa chữa - đạt 94,7% kế hoạch là minh chứng sống cho một chiến dịch đồng lòng mang tính lịch sử. Mục tiêu hoàn thành trước ngày 25-8 đã hiện rõ ở phía trước.

Tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã biểu dương 23 địa phương, trong đó nhiều nơi còn rất nhiều khó khăn, nhưng đã nỗ lực vượt bậc, hoàn thành sớm mục tiêu.

Với TPHCM, Thủ tướng ghi nhận đặc biệt: không chỉ hoàn thành 100% chương trình từ rất sớm, thành phố còn chủ động hỗ trợ các tỉnh bạn, góp sức vào thành quả chung của cả nước. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đánh giá, việc điều chỉnh mốc hoàn thành chương trình đến ngày 31-8 là hoàn toàn khả thi. Chính sức mạnh của lòng dân và sự đồng thuận chính trị là yếu tố quyết định.

Không chỉ dựng lại những mái nhà, chương trình này đang khơi dậy niềm tin rằng khi cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân cùng chung một ý chí, thì không có mục tiêu nào là bất khả thi.

Xóa nhà tạm, nhà dột nát về bản chất chính là bước khởi đầu để người dân vững tin cùng Đảng, Nhà nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, nơi mỗi mái nhà đều là một điểm tựa vững chắc, mỗi con người đều có cơ hội vươn lên bằng chính sức mình, và không ai bị lãng quên trong dòng chảy vươn mình của dân tộc.

Đại biểu Quốc hội KHANG THỊ MÀO (Lào Cai): Trong những năm qua Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách lớn hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ người có công với cách mạng, hộ người nghèo, hộ cận nghèo để từng bước nâng cao đời sống của nhân dân. Các chính sách này tập trung hỗ trợ nhà ở, kiên cố hóa, đảm bảo tối thiểu “3 cứng”: nền cứng, khung cứng, mái cứng. Việc hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát mang tính nhân văn sâu sắc, tác động trực tiếp đến chất lượng cuộc sống, bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Thiếu tướng NGUYỄN HỒNG NGUYÊN, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an: Chương trình này thể hiện nghĩa đồng bào, tình dân tộc, thấm đẫm trong suốt chiều dài giữ nước và dựng nước của chúng ta. Cho đến nay, sau 80 năm độc lập, chúng ta vẫn hun đúc và phát triển tinh thần ấy, khẳng định bản chất tốt đẹp cũng như giá trị nhân ái mang lại của chế độ. Với những bàn tay rất ấm, những trái tim rất yêu thương, chúng ta đã tạo dựng những nếp nhà. Những căn nhà kiên cố đã tặng cho đồng bào thời gian vừa qua thực sự là điểm tựa để giúp mỗi người dân, mỗi hộ gia đình kiên định bám đất, bám làng và là điểm tựa cho lực lượng Công an nhân dân giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

LÂM NGUYÊN - HỮU PHÚC - MAI CƯỜNG - CẨM TUYẾT - NGUYỄN TIẾN