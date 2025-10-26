Xã hội

Mất lái do mưa gió, người phụ nữ lao xe máy xuống vực

Ngày 26-10, ông Nguyễn Văn Hiệu, Phó Chủ tịch UBND phường Quảng Phú (TP Đà Nẵng) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn làm một người tử vong.

26-10-mot-nguoi-phu-nu-2.jpg
Khu vực xảy ra tai nạn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ cùng ngày, bà P.T.T.S. (sinh năm 1970, trú khối phố Hòa Hạ, phường Quảng Phú) đi xe máy đến chợ Tam Kỳ thuộc phường Tam Kỳ (TP Đà Nẵng) để buôn bán thủy sản.

Khi gần đến chân cầu Kỳ Phú 2, mưa lớn kèm gió mạnh làm bà S. mất tay lái, lao xe xuống vực, không ai phát hiện. Vụ việc được camera an ninh ghi lại, nạn nhân tự gây tai nạn.

26-10-mot-nguoi-phu-nu-1.jpg
Hiện trường tai nạn

Đến 9 giờ cùng ngày, một người dân gần đó phát hiện, nhưng bà S. đã không qua khỏi. Sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông đã đến hiện trường thu thập thông tin, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Được biết, gia đình không yêu cầu điều tra, có nguyện vọng nhận thi thể nạn nhân về lo hậu sự.

NGUYỄN CƯỜNG

