Xét xử 94 bị cáo trong vụ hỗn chiến tại quán Ốc Hương

Trong đó, Mai Nguyễn Xuân Thành (SN 1996, ngụ quận Bình Tân) và 17 bị cáo bị truy tố về tội “cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng”; Hồ Chí Linh (SN 1993, ngụ Kiên Giang) và 73 bị cáo bị truy tố về tội “gây rối trật tự công cộng”; Phạm Anh Kiệt (SN 2004), Đào Minh Thiện (SN 2004), Lê Tuấn Kiệt (SN 2005) bị truy tố về tội “cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, ngày 2-6-2020, Linh đi ngang qua Trường THCS Lê Tấn Bê (phường An Lạc A, quận Bình Tân) thì bị một nhóm thanh niên đuổi đánh. Do nghi do nhóm của Mai Nguyễn Xuân Thành đánh mình, nên Linh tập hợp các đối tượng tìm Xuân Thành đánh. Bị nhóm Linh đánh, Xuân Thành đã tập hợp các đối tượng đánh trả.

Theo điều tra, nhóm của Thành sử dụng mạng xã hội để kêu gọi và trả tiền thuê thanh thiếu niên, trong đó có nhiều người khoảng 13-14 tuổi tham gia hỗn chiến. Nhiều thanh thiếu niên thuộc thành phần ăn chơi lêu lổng, nhiều người không có việc làm và trước đó không biết nhau.

Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Trần Thanh Minh. Phiên tòa dự kiến xét xử đến ngày 14-9.