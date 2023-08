Xóa chồng chéo chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị

LTS: Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM chính thức có hiệu lực từ hôm nay 1-8. Nghị quyết tạo điều kiện thuận lợi để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế và huy động nguồn lực đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của thành phố trong thời gian tới. Qua đó, thành phố giữ vững vai trò đầu tàu phát triển kinh tế - xã hội; tích cực tăng trưởng, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, góp phần vào sự phát triển chung “vì cả nước, cùng cả nước”.

Chủ động nhập cuộc

Nghị quyết 98 có những cơ chế, chính sách đẩy mạnh phân cấp một số chức năng, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Chính phủ cho TPHCM, cho phép thành phố đẩy mạnh việc phân cấp, ủy quyền cho các cơ quan, đơn vị. Đặc biệt là phân cấp, ủy quyền cho người đứng đầu cơ quan hành chính khác thuộc UBND TPHCM, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

Cơ chế này giúp thành phố được chủ động giao chức năng, nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị phù hợp đặc thù quản lý của từng cơ quan, đơn vị và tại địa phương; thống nhất một đầu mối các nhiệm vụ có liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh, quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội; khắc phục chồng chéo khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ, rút ngắn thời gian phối hợp giữa các ngành, các cấp chính quyền địa phương. Qua đó, góp phần giảm bớt các thủ tục hành chính liên quan phát sinh trong quá trình phối hợp giữa các ngành, các cấp như hiện nay.

Trên cơ sở rà soát các quy định và điều kiện về tài chính, nguồn nhân lực, các điều kiện cần thiết khác để các cơ quan cấp dưới khi thực hiện nội dung được ủy quyền, UBND TP, Chủ tịch UBND TPHCM sẽ xem xét, quyết định phân cấp, ủy quyền cho các sở, ban, ngành, địa phương một số nội dung phù hợp trong việc ban hành các quyết định, phê duyệt, cấp phép, thực hiện các thủ tục hành chính đối với các lĩnh vực quản lý theo chức năng, nhiệm vụ.

Trước mắt, Sở Nội vụ đã có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị đề nghị rà soát, đề xuất Chủ tịch UBND TPHCM ủy quyền cho người đứng đầu cơ quan hành chính khác, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TP thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn.

Sở Nội vụ cũng tham mưu triển khai đến các cơ quan, đơn vị để rà soát, đánh giá và đề xuất UBND TP chuyển một số chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cho cơ quan chuyên môn khác, cơ quan hành chính khác thuộc UBND TPHCM, UBND quận, huyện và TP Thủ Đức thực hiện để phát huy hiệu quả, tránh chồng chéo, trùng lắp chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. UBND TP xem xét, quyết định việc chuyển chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan cho phù hợp.

Cơ chế này sẽ được thực hiện xuyên suốt trong thời gian thí điểm tất cả các lĩnh vực theo quy định, với mục tiêu tăng cường tính chủ động cho địa phương, các cơ quan, đơn vị để công tác quản lý đạt hiệu quả nhất, phù hợp với đặc thù tại thành phố.

Để nâng cao trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu trong thực hiện hiệu quả Nghị quyết 98, gắn với thực hiện Kết luận 14-KL/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 124-KH/TU của Thành ủy, UBND TPHCM đã ban hành kế hoạch và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đăng ký sáng kiến, giải pháp để giải quyết các vướng mắc về quy định pháp luật của nhà nước. Trong các giải pháp mà thành phố tập trung thực hiện sẽ tổ chức đánh giá cán bộ, công chức, viên chức căn cứ vào hiệu quả hoàn thành các ý tưởng, đề xuất, nội dung, sáng kiến, giải pháp đột phá. Đây được xem là một trong những tiêu chí quan trọng trong đánh giá, nhận xét, đề bạt, quy hoạch và bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý…

Bổ sung lãnh đạo nhiều địa phương

Đến nay, Sở Nội vụ đã hoàn thiện Đề án thành lập Sở An toàn thực phẩm, dự thảo kế hoạch bổ sung các phó chủ tịch UBND phường, xã. Theo số liệu quy mô dân số tính đến ngày 31-5, TPHCM có 49 phường, xã, thị trấn có dân số từ 50.000 dân trở lên (gấp 3,33 lần so với quy định về quy mô dân số của phường thuộc quận và gấp 6,25 lần so với quy định về quy mô dân số của xã thuộc huyện).

Ngoài ra, tại TP Thủ Đức, 3 huyện (Cần Giờ, Hóc Môn, Nhà Bè) và 49 phường, xã, thị trấn có dân số từ 50.000 người trở lên là các địa phương có số người nhập cư cao, có quá trình đô thị hóa cao…, bên cạnh trình bổ sung lãnh đạo quản lý cho 49 phường, xã, thị trấn, Sở Nội vụ cũng có tờ trình bổ sung thêm 1 phó chủ tịch HĐND cho HĐND TP Thủ Đức, 1 phó chủ tịch UBND cho TP Thủ Đức và 3 huyện (Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ).

Sở Nội vụ cũng phối hợp soạn thảo tờ trình HĐND TPHCM để kiện toàn tổ chức bộ máy, số lượng và chức năng, nhiệm vụ các phòng ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc TP Thủ Đức.

Đồng thời rà soát, tham mưu việc giao một số chức năng, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của UBND TP, Chủ tịch UBND TPHCM cho UBND, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức; tham mưu thành lập tổ công tác và tổ giúp việc để xây dựng đề án phân cấp, ủy quyền; tham mưu việc chuyển một số chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa các cơ quan chuyên môn cho quận, huyện, TP Thủ Đức, cơ quan khác.

Khi thực hiện việc phân cấp, ủy quyền, thành phố sẽ có chế độ kiểm tra, giám sát định kỳ trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành, quận huyện và TP Thủ Đức. Đồng thời, đảm bảo các nguồn lực cho cơ quan, đơn vị được phân cấp, ủy quyền để thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

HUỲNH THANH NHÂN

Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM