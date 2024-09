Xử phạt 7,5 triệu đồng đối tượng tung tin vỡ đê ở Đan Phượng, Hà Nội

Ngày 14-9, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an huyện Đan Phượng đã xử phạt hành chính 1 đối tượng đăng tin sai sự thật về việc vỡ đê tại xã Trung Châu (Đan Phượng) gây hoang mang dư luận xã hội, ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự địa phương.