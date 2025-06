Xử phạt vi phạm hành chính người đăng thông tin sai sự thật

Ngày 5-6, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Tăng Hà Nam Anh (sinh năm 1974, ngụ quận Phú Nhuận) do có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, gây hoang mang dư luận.