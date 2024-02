Xuân về trên xã đảo Thạnh An

Ấm áp niềm vui cuối năm

Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đối với cô Trần Thị Nhung, giáo viên chủ nhiệm lớp 5/1, Trường Tiểu học Thạnh An (xã Thạnh An, huyện Cần Giờ) là cái tết xa quê đầu tiên sau nhiều năm công tác. Sinh ra và lớn lên ở tỉnh Hà Nam, sau khi tốt nghiệp đại học, cô Nhung nộp hồ sơ thi tuyển viên chức tại TPHCM. Qua nhiều năm đi dạy, cô lập gia đình rồi sinh con ở xã đảo. Năm nay, do tình hình kinh tế khó khăn, hai vợ chồng quyết định không bay về Hà Nam ăn tết, thay vào đó gia đình ở lại Thạnh An đón năm mới cùng các đồng nghiệp và học sinh trong trường.

Học sinh Trường Tiểu học Thạnh An (xã Thạnh An, huyện Cần Giờ) tham gia gói bánh chưng tại trường

Dịp tết năm nay, lần đầu tiên Trường Tiểu học Thạnh An tổ chức ngày hội gói bánh chưng, bánh tét với sự tham gia của tất cả học sinh, giáo viên và phụ huynh có con học tại trường. Những chiếc bánh chưng, bánh tét sau khi nấu chín được tặng lại cho các lớp để học sinh và giáo viên cùng nhau thưởng thức, số còn lại trao tặng cho các hộ dân khó khăn ở xã đảo. Cùng với đó, các giáo viên còn cùng nhau quây quần trong bữa tiệc tất niên cuối năm với các tiết mục thi đua văn nghệ giữa các tổ, nhóm nhằm tạo không khí vui tươi nhân dịp tết đến, xuân về.

“Tổ công đoàn của tôi đồng diễn bài hát “Đi về nhà” của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền với thông điệp muốn gửi gắm đến các đồng nghiệp là sau một năm làm việc vất vả, ngày tết tượng trưng cho sự sum họp, đoàn viên nên mọi người hãy cố gắng trở về với gia đình, ở bên cạnh người thân để trò chuyện, chia sẻ những vui, buồn đã trải qua trong năm cũ”, cô Nhung cho biết. Trước đó, từ đầu tháng 1-2024, các lớp học đã được điểm tô bằng những cành mai, đào, câu đối đỏ, mang không khí xuân ngập tràn khuôn viên trường.

Tương tự, với thầy Biện Quốc Trọng, giáo viên Ngữ văn, Trường THCS-THPT Thạnh An, trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, giáo viên và học sinh toàn trường đã tham gia ngày hội “Mừng Đảng, mừng xuân” với nhiều hoạt động đội nhóm, trò chơi dân gian, gian hàng ăn uống để tạo không khí vui tươi dịp cuối năm. Riêng với đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhà trường tổ chức họp mặt cuối năm để chia tay các thầy, cô giáo ở xa về quê ăn tết. Những giáo viên ở lại xã đảo được ban giám hiệu và công đoàn trường tặng những phần quà để đón những ngày tết đầy đủ, ấm no.

Chăm lo đời sống cho đội ngũ

Thầy Nguyễn Bảo Ngọc, Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Thạnh An, phấn khởi cho biết, nhờ tiết kiệm các khoản chi tiêu trong năm học nên năm nay, thu nhập tăng thêm cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong trường cao hơn năm ngoái. Khoản tiền này giúp các thầy, cô có thêm điều kiện mua sắm, đón những ngày tết đầm ấm bên gia đình. Đặc biệt, buổi họp mặt cuối năm nhằm mang đến không khí vui tươi, tăng cường sự đoàn kết giữa các thành viên trong trường.

“Trường tôi có tổng cộng 38 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên. Điều kiện đi lại còn khó khăn, thu nhập hạn chế nên lãnh đạo nhà trường luôn dành nhiều quan tâm để động viên tinh thần đội ngũ, giúp các thầy, cô yên tâm công tác, bám trụ với học sinh ở xã đảo”, Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Thạnh An bày tỏ.

Với Trường Tiểu học Thạnh An, Hiệu trưởng Lê Hữu Bình chia sẻ, trước đây, trường có tỷ lệ lớn giáo viên đến từ các tỉnh, thành khác trong cả nước. Tuy nhiên, sau nhiều năm công tác, hầu hết các thầy, cô giáo đã lập gia đình và ở lại Thạnh An “an cư lạc nghiệp”, xem đây như quê hương thứ hai của mình.

Hiện nay, toàn trường chỉ còn 3 thầy, cô giáo ở đất liền, hàng ngày đi đò qua đảo dạy học. Để động viên tinh thần đội ngũ, dịp Tết Nguyên đán năm nay, trường tổ chức nhiều hoạt động mừng xuân như trang trí lớp học; ngày hội gói bánh chưng, bánh tét; giao lưu văn nghệ và trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, qua đó lồng ghép giáo dục học sinh về tinh thần tương thân, tương ái, biết đoàn kết và chia sẻ với cộng đồng.

Tại Kỳ họp thứ 13, HĐND TPHCM khóa X diễn ra vào tháng 12-2023, HĐND TPHCM đã thông qua Nghị quyết về một số chính sách đặc thù cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ từ năm học 2023-2024. Theo đó, thành phố hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông cư trú tại xã đảo Thạnh An đang theo học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn. Ngoài ra, thành phố còn hỗ trợ tiền tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cho học sinh phổ thông và tiền ăn trưa cho trẻ mầm non. Đặc biệt, từ năm 2024, học sinh cư trú tại ấp Thiềng Liềng, xã đảo Thạnh An đang học tại các trường công lập được hỗ trợ tiền ăn trưa và tiền đò đi lại.

MINH THƯ