Xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông

Hiện nay, ở phía Bắc đang hình thành một rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp ngoài Biển Đông, có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo, áp thấp này sẽ gây mưa to.

Một cơn dông ở TPHCM. Ảnh minh họa: QUỐC ANH

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, sáng nay 30-5, trên rãnh áp thấp có trục ở khoảng 17-20 độ vĩ Bắc đã hình thành một vùng áp thấp hoạt động ở khu vực Bắc Biển Đông.

Hồi 10 giờ sáng 30-5, vùng áp thấp này có tọa độ khoảng 16,5-17,5 độ vĩ Bắc và 110,5-111,5 độ kinh Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này di chuyển chậm theo hướng Bắc và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Ngày và đêm 30-5, khu vực Biển Đông (bao gồm cả khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-3m, biển động. Khu vực vịnh Bắc bộ, khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Trên đất liền, hôm nay 30-5, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Nam tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm phổ biến 50-60%. Từ ngày mai 31-5, nắng nóng ở khu vực Trung bộ có khả năng dịu dần.

Dự báo chiều và đêm nay 30-5, khu vực Bắc bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to trên 70mm. Từ chiều tối 30-5 đến sáng 31-5, khu vực Nam đồng bằng Bắc bộ và Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to trên 100mm.

Chiều và tối 30-5, khu vực Tây Nguyên và Nam bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 50mm.

