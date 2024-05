Vì sao đến tháng 5 nhưng miền Bắc vẫn mát mẻ như giữa thu?

Suốt đêm 24 đến sáng 25-5, Hà Nội và một số nơi ở miền Bắc có mưa kéo dài. Lưu lượng mưa nhỏ nhưng kéo dài nên người dân đi đường phải mặc áo mưa, một số cửa ngõ ở Hà Nội bị ùn tắc vào giờ cao điểm sáng nay.

Mưa trong sáng 25-5 tại Hà Nội. Ảnh: L.T.H.N

Một số điểm xảy ra ùn tắc đường do mưa, di chuyển khó. Ảnh: L.T.H.N

Các chuyên gia thời tiết dự báo, chiều nay 25-5, mưa sẽ quay lại Hà Nội. Ở Trung bộ và Nam bộ, ban ngày trời nắng (tạnh ráo, Đông Nam bộ vẫn nắng nóng) nhưng đến chiều tối, nhiều nơi lại có mưa rào do hiệu ứng dông nhiệt.

Còn theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, đêm 24-5, ở khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ đã có mưa to đến rất to (không đều) với ghi nhận của một số trạm khí tượng như sau: Tuân Lộ (Hòa Bình) 177mm, Phú Sơn (Thanh Hóa) 155mm, Thanh Mai (Nghệ An) 88mm…

Ảnh vệ tinh chụp mây ở miền Bắc sáng 25-5. Nguồn: Z.E

Cơ quan này dự báo trong ngày và đêm 25-5, khu vực Bắc bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to trên 80mm. Chiều tối và đêm 25-5, Bắc Trung bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa trên 70mm.

Một số chuyên gia khí tượng dự báo, TPHCM và Đông Nam bộ trưa nay nắng nóng 36 độ C như hôm qua, đến chiều hoặc tối sẽ có những cụm (ổ) mây dông nhiệt hình thành, gây mưa rào cục bộ.

Theo nhiều người, đặc điểm đáng lưu ý về thời tiết ở miền Bắc và miền Nam năm nay là thực tế không diễn biến đúng như dự báo.

Cụ thể, ở miền Nam, dự báo nửa cuối tháng 5 kết thúc nắng nóng, bước vào mùa mưa, nhưng thực tế vẫn có nắng nóng cục bộ. Còn ở miền Bắc và miền Trung theo dự báo có những đợt nắng nóng gay gắt, nhưng nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung chỉ xuất hiện vào những ngày cuối tháng 4 (liên tục lập các mốc kỷ lục).

Từ đầu tháng 5 đến nay, cơ bản miền Bắc không có nắng nóng, thời tiết mát mẻ, nhiệt độ của hầu hết các ngày không quá 32-33 độ C (chỉ một số ngày nắng nóng nhẹ). Về đêm, nhiều người vẫn phải bật quạt gió và đắp chăn, nhiệt độ còn khoảng 23 độ C. Mặc dù đã sang mùa hè nhưng thời tiết ở miền Bắc vẫn dễ chịu như hồi cuối xuân hoặc như đã là mùa thu.

Trong tháng 5, Hà Nội có nhiều ngày mưa. Ảnh chụp đêm 24-5 tại Hà Nội: CTV

Giải thích cho hiện tượng này, PGS-TS Phan Văn Tân, Khoa Khí tượng - thủy văn và hải dương học, Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết, sở dĩ thời tiết Hà Nội và miền Bắc mát mẻ gần như trong suốt tháng 5 là do có nhiều đợt mưa gây ra bởi sự xâm nhập của các sóng lạnh ở phía Bắc lục địa xuống miền Bắc nước ta, kết hợp với hoạt động của trường mây “Meiyu” ở phía Bắc (thường kéo dài từ Thái Lan qua miền Bắc Việt Nam sang Vân Nam và Quảng Tây (Trung Quốc) và dải hội tụ nhiệt đới đang trong quá trình đi lên phía Bắc từ miền Trung. Tổ hợp này đã giúp bầu trời miền Bắc với nhiều ngày nhiều mây, hoặc tạnh ráo nhưng không khí mát mẻ, về chiều và đêm có mưa.

Buổi sáng mùa hè ở Hà Nội giống như là mùa thu

Một số chuyên gia khí tượng cho biết, trong tháng 5 năm nay, sóng lạnh yếu ở phía Bắc xuất hiện dày hơn mọi năm, tạo ra không khí mát. Khi không khí lạnh di chuyển xuống gặp dải hội tụ nhiệt đới đã gây những cơn mưa rào. Nhờ vậy năm nay, hạn hán ở miền Bắc không căng thẳng như năm ngoái.

Hồ Tây ở Hà Nội trong tháng 5. Ảnh: L.T.H.N

Theo dự báo mới nhất của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thì từ nay đến ngày 31-5, miền Bắc vẫn có những trận mưa rào, nhiều nơi mưa to.

VĂN PHÚC