Bánh Trung thu Như Lan: Vẹn tròn hương vị quê hương - Giữ trọn lời hứa nghĩa tình!

Khi những cơn mưa cuối hạ dịu dần và làn gió thu bắt đầu chớm lạnh trên từng góc phố, lòng người lại bồi hồi hướng về ngày Tết Đoàn viên. Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, hình ảnh thương hiệu Bánh Trung thu Như Lan lại hiện lên ấm áp, thân thương như một mảnh ký ức không thể thiếu của hàng triệu gia đình Việt trong mùa Trung thu năm 2026 này.

Bước vào mùa Trung thu năm nay, Như Lan tiếp tục trao gửi đến quý khách hàng trong và ngoài nước từng chiếc bánh đong đầy tâm huyết cùng lời cam kết: Không tăng giá bán – Giữ nguyên bảng giá năm 2025.

Thương hiệu bánh Trung thu Như Lan luôn được khách hàng gần xa yêu mến và tín nhiệm

Giữ lời hứa "Không tăng giá"

Trong bối cảnh chi phí đời sống có nhiều biến động, việc giữ ổn định giá bán không chỉ là một quyết định kinh doanh đơn thuần, mà là tấm lòng tri ân sâu sắc. Bằng việc giữ nguyên bảng giá của năm 2025, Như Lan mong muốn mọi gia đình — từ người lao động bình dị đến các doanh nghiệp gửi trao tâm giao — đều có thể đón một mùa trăng trọn vẹn, ấm cúng mà không phải lo bận lòng về giá cả.

Một chiếc bánh nhân thập cẩm gà quay đậm đà, hay chiếc bánh dẻo hạt sen thanh ngọt không đơn thuần là món ăn, mà là một dịp để chúng ta ngồi lại bên nhau pha ấm trà nóng và kể cho nhau nghe câu chuyện gia đình, chuyện đời, chuyện nghề, chuyện vui buồn cuộc sống...

Chất lượng chuẩn mực – An toàn cho mọi nhà

Sự tin yêu kéo dài suốt hơn nửa thế kỷ qua của người tiêu dùng không phải tự nhiên mà có. Đó là thành quả của sự tỉ mỉ, khắt khe trong từng khâu chế biến:

· Chọn lọc nguyên liệu: Từng quả trứng muối, hạt sen, vi cá hay đậu xanh ... đều được tuyển chọn kỹ lưỡng từ các nhà cung cấp uy tín.

· Quy trình đạt chuẩn: Dây chuyền sản xuất khép kín, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, tiệt trùng cẩn thận trước khi đóng gói.

· Giữ trọn bản sắc: Dù là dòng bánh nướng truyền thống hay các dòng bánh tân tiến phục vụ người ăn kiêng, ăn chay, Như Lan vẫn giữ trọn vẹn vị ngọt thanh, béo ngậy vừa phải.

Cầu nối tình thân vươn ra thế giới

Không chỉ hiện diện trong từng căn bếp Việt, thương hiệu Như Lan từ lâu đã theo chân những chuyến bay mang hương vị quê nhà đến với cộng đồng kiều bào xa xứ. Thông qua hệ thống đặt hàng trực tuyến duy nhất tại www.nhulan.vn, dù ở bất kỳ đâu trên thế giới hay qua các kênh truyền thông xã hội, khách hàng đều có thể dễ dàng chọn lựa những hộp bánh sang trọng, chứa đựng trọn vẹn tình thân để gửi trao.

Bên cạnh đó, dịch vụ hậu mãi tận tình, chu đáo cùng phong cách phục vụ đầm ấm, coi khách hàng như người thân trong nhà chính là kim chỉ nam giúp Như Lan luôn giữ trọn niềm tin yêu qua bao thế hệ.

"Bánh Trung thu Như Lan không chỉ là món quà của đất trời mùa thu, mà là lời hứa vẹn tròn tình nghĩa giữa người trao và người nhận."

Mùa Trung thu 2026 đã gõ cửa. Xin kính chúc quý khách hàng xa gần một mùa trăng thật an lành, đoàn viên và hạnh phúc bên những người thân yêu cùng hương vị đậm đà, ấm áp từ Bánh Trung thu Như Lan!

Quý khách có nhu cầu xin liên hệ: CƠ SỞ NHƯ LAN · CƠ SỞ 1: - Địa chỉ: Số 50 đường Hàm Nghi, Phường Bến Nghé, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (028) 38 29 29 70 · CƠ SỞ 2: - Địa chỉ: Số 64 – 66 – 68 đường Hàm Nghi, Phường Bến Nghé, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (028) 39 14 13 38 · CƠ SỞ 3: - Địa chỉ: Số 365 đường Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (028) 38 29 25 90 · Dịch vụ giao hàng tận nơi (Zalo): 0968 593 378 · Website: www.nhulan.vn · Email: cosonhulan@gmail.com

HỒNG MINH