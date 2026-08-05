Công ty Yến Sào Khánh Hòa hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết tại xã Khánh Vĩnh

Sáng 4-8-2026, Công ty Yến sào Khánh Hòa đã phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Khánh Vĩnh tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hai hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thôn Giang Mương, xã Khánh Vĩnh.

Hai hộ gia đình được hỗ trợ trong dịp này là gia đình ông Cao Dịu và ông Cao Minh Phụng. Nhằm sẻ chia khó khăn và giúp người dân sớm có được mái ấm khang trang, kiên cố, Công ty Yến sào Khánh Hòa đã trao tặng mỗi gia đình số tiền tài trợ 75 triệu đồng.

Hoạt động ý nghĩa này nhằm hưởng ứng mạnh mẽ chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo và cận nghèo của chính quyền địa phương.

Sự hỗ trợ kịp thời từ Công ty đã thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách”, đồng thời góp phần quan trọng cùng địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giúp người dân an cư lạc nghiệp.

K.H