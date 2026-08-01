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Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Sáng 31-7-2026, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị_.jpg
Quang cảnh hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thanh Hà phát biểu tại hội nghị_.jpg
Đồng chí Nguyễn Thanh Hà phát biểu tại hội nghị

Tại buổi đối thoại, công nhân đã thẳng thắn nêu gần 30 ý kiến, kiến nghị xoay quanh các vấn đề thiết thực như: đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm; an sinh xã hội cho lao động thu nhập thấp (nhà ở cho thuê, nhà trẻ, siêu thị, khu văn hóa - thể thao). Nhiều ý kiến cũng quan tâm đến tác động của chuyển đổi số và việc giám sát thực thi Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà tặng quà cho công nhân Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa_.jpg
Đồng chí Nguyễn Thanh Hà tặng quà cho công nhân Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa
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Người lao động nêu ý kiến tại hội nghị
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Người lao động nêu ý kiến tại hội nghị

Lắng nghe tâm tư của người lao động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hà đã chỉ đạo các sở, ngành trực tiếp giải đáp cặn kẽ. Đối với các vấn đề cần thời gian, ông yêu cầu khẩn trương rà soát, tham mưu giải quyết dứt điểm. Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh, thời gian tới Khánh Hòa sẽ đặc biệt chú trọng phát triển nhà ở xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần để người lao động an tâm sản xuất.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà và lãnh đạo các sở, ngành, doanh nghiệp, tổ chức công đoàn thăm hỏi, động viên người lao động tại _Bữa cơm công đoàn__.jpg
Đồng chí Nguyễn Thanh Hà và lãnh đạo các sở, ngành, doanh nghiệp, tổ chức công đoàn thăm hỏi, động viên người lao động tại Bữa cơm công đoàn
Đồng chí Nguyễn Thanh Hà và lãnh đạo doanh nghiệp dùng _Bữa cơm công đoàn_ chung với đoàn viên, người lao động_.jpg
Đồng chí Nguyễn Thanh Hà và lãnh đạo doanh nghiệp dùng Bữa cơm công đoàn chung với đoàn viên, người lao động

Sau hội nghị đối thoại, đồng chí Nguyễn Thanh Hà cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp tham dự “Bữa cơm công đoàn” do Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa tổ chức tại Nhà máy Chế biến nguyên liệu Yến sào Sanvinest Khánh Hòa (Cụm Công nghiệp Sông Cầu), thuộc Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh trao 100 suất hỗ trợ, mỗi suất 1 triệu đồng và sản phẩm nước yến Sunsanest (do Công ty Yến sào Khánh Hoà sản xuất) cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

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Ông Bùi Hoài Nam - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và bà Trịnh Thị Hồng Vân - Chủ tịch HĐTV Công ty Yến sào Khánh Hòa trao quà cho người lao động

K.H

Từ khóa

Cụm công nghiệp Sông Cầu-Khánh Hòa Sunsanest Bữa cơm công đoàn Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa Sanvinest

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