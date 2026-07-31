Căn cứ các Thông báo Thu hồi đất (từ số 357/TB-UBND đến số 376/TBUBND) ngày 23 tháng 6 năm 2026 của UBND phường Tam Thắng về việc thu hồi đất để thực hiện phần diện tích còn lại của dự án Khu Trung tâm Chí Linh, phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện nay, còn 10 trường hợp chưa phối hợp cùng Ban QLDA đầu tư xây dựng phường Tam Thắng và các cơ quan thực hiện kiểm đếm, thống kê trên phần diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án, gồm:

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ THU HỒI

DTTH

(m2)

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT CỦA UBND PHƯỜNG TAM THẮNG

THÔNG TIN THU HỒI ĐẤT

THÔNG BÁO SỐ

NGÀY

1

Nguyễn Thị Hòa

và hàng thừa kế theo quy định của pháp luật của ông Đặng Chí Tuệ (ông Tuệ đã chết)

156 Lê Quang Định, P.Rạch Dừa, TP.HCM

149,5

372/TB-UBND

23/6/2026

thuộc một phần thửa đất số 380, tờ số 49

bản đồ địa chính phường Tam Thắng

2

Bùi Văn Thậm

(Bùi Đức Thậm)

586 Bình Giã, P.Tam Thắng

202,7

370/TB-UBND

23/6/2026

thuộc một phần thửa đất số 34, tờ số 48

bản đồ địa chính phường Tam Thắng

3

Lê Mạnh Thắng

(ông Hồ Trọng Tuấn là người có liên quan

568B Bình Giã, P.Tam Thắng

100,3

359/TB-UBND

23/6/2026

thuộc một phần thửa đất số 34, tờ số 48

bản đồ địa chính phường Tam Thắng

4

Trần Văn Thọ

568 Bình Giã, P.Tam Thắng

97,4

360/TB-UBND

23/6/2026

thuộc một phần thửa đất số 34, tờ số 48

bản đồ địa chính phường Tam Thắng

5

Phan Thị Thấu

(02 TH THĐẤT)

580+582 Bình Giã, P.Tam Thắng

370,2

366/TB-UBND

23/6/2026

thuộc một phần thửa đất số 34, tờ số 48

bản đồ địa chính phường Tam Thắng

6

Vũ Tuấn Xô

(ông Nguyễn Văn Đức là người có liên quan; ông (bà) Nguyễn Văn Hoàng - Nguyễn Thị Ngọc Thảo là người đang sử dụng)

586B Bình Giã, P.Tam Thắng

313,0

369/TB-UBND

23/6/2026

thuộc một phần thửa đất số 34, tờ số 48

bản đồ địa chính phường Tam Thắng

7

Trần Dư

588 Bình Giã, P.Tam Thắng

426,1

368/TB-UBND

23/6/2026

thuộc một phần thửa đất số 34, 380, tờ

số 48, 49 bản đồ địa chính phường Tam Thắng

8

Vương Khai Sáu,

Vương Khai Khoa,

Vương Khai Tấn,

Vương Khai Giảng,

Vương Thị Hà,

Vương Thị Ngọc Linh,

Vương Thị Kiều Nga,

Vương Thị Hải, Vương Thị Tư

và hàng thừa kế theo quy định pháp luật của ông Vương Khai Văn (đã chết).

568, 568C, 568D,

568E, 568G, 568H, 568K, 570, 572A, 574 đường Bình Giã, P.Tam Thắng

985,7

357/TB-UBND

23/6/2026

thuộc một phần thửa đất số 34, 124, tờ số 48 bản đồ địa chính

phường Tam Thắng

9

Đặng Đình Thái

- Bùi Thị Thúy Ái

(Bùi Thị Ái)

594, 594A, 586B, 584 Bình Giã, P.Tam Tháng

3.847,2

358/TB-UBND

23/6/2026

thuộc một phần thửa đất số 34, 123, 380, tờ số 48, 49 bản đồ địa chính phường Tam Thắng

10

Phan Văn Tĩnh

Địa chỉ thu hồi đất: Phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh

662,7

367/TB-UBND

23/6/2026

thuộc một phần thửa đất số 34, tờ số 48

bản đồ địa chính phường Tam Thắng

TỔNG CỘNG

7.154,8



Để có cơ sở thực hiện các công việc tiếp theo, đề nghị các Ông (Bà) có tên trên liên quan đến các thửa đất liên hệ trực tiếp ông Nguyễn Thanh Phong- Phó phòng Bồi thường và Phát triển quỹ đất - số điện thoại: 078.992.5959 - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tam Thắng - Địa chỉ liên hệ: số 18 Đường 3/2, phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau 10 ngày kể từ ngày đăng báo 03 kỳ liên tiếp nếu Ông (Bà) không liên hệ để thực hiện kiểm đếm, thống kê đất, tài sản trên đất thu hồi và cung cấp hồ sơ pháp lý, nhà đất đối với thửa đất thu hồi thì Ban QLDA đầu tư xây dựng phường Tam Thắng sẽ căn cứ kết quả kiểm đếm cũ và hồ sơ giấy tờ trước đây để chuyển Phòng kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Tam Thắng thẩm tra về đất và tiếp tục thực hiện các thủ tục tiếp theo theo quy định.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tam Thắng-TPHCM