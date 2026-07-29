Kinh tế

Chuyển động kinh tế & Đời sống 24H

HODECO chính thức công bố tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua căn hộ nhà ở xã hội Eco Home 1

SGGPO

Theo thông tin được công bố từ Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO), dự án chung cư nhà ở xã hội (NOXH) Eco Home 1 (phường Phú Mỹ, TPHCM) chính thức nhận hồ sơ đăng ký mua từ ngày 7-9-2026 đến ngày 8-10-2026.

Được biết, Eco Home 1 được khởi công từ tháng 11-2024 với đơn giá trung bình 19,8 triệu đồng/ m2. Vị trí dự án tọa lạc tại mặt tiền đường Trường Chinh (phường Phú Mỹ, TPHCM), kề cận ngay trung tâm hành chính của phường Phú Mỹ cùng hàng loạt tiện ích giáo dục, y tế, giải trí. Ngoài ra, từ Eco Home 1 dễ dàng tiếp cận cụm khu công nghiệp và cảng Cái Mép - Thị Vải.

5.jpg

Hồ sơ nộp trực tiếp tại:

Công ty TNHH MTV Sàn giao dịch Bất động sản và Dịch vụ HODECO (HODECO HUB)

Địa chỉ: Tầng 03 tòa nhà HODECO Plaza, Số 36 đường Nguyễn Thái Học, Phường Tam Thắng, TPHCM.

Hồ sơ nộp qua dịch vụ bưu chính, gửi về địa chỉ:

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà BR-VT (HODECO), Tầng 03 tòa nhà HODECO Plaza (Số 36 đường Nguyễn Thái Học, Phường Tam Thắng, TPHCM).

Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 7: 8h00 - 12h và 13h30 - 17h.

Hotline: 0254 3522370 – 0901 861 799.

COVER TIEP NHAN HO SO NOXH 2026 (2).jpg
THANH MAI

Từ khóa

Eco Home 1 Hodeco Đường Nguyễn Thái Học Phú Mỹ Kề cận Đường Trường Chinh Cảng Cái Mép Thị Vải Đơn giá 17h

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn