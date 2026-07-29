HODECO chính thức công bố tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua căn hộ nhà ở xã hội Eco Home 1

Theo thông tin được công bố từ Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO), dự án chung cư nhà ở xã hội (NOXH) Eco Home 1 (phường Phú Mỹ, TPHCM) chính thức nhận hồ sơ đăng ký mua từ ngày 7-9-2026 đến ngày 8-10-2026.

Được biết, Eco Home 1 được khởi công từ tháng 11-2024 với đơn giá trung bình 19,8 triệu đồng/ m2. Vị trí dự án tọa lạc tại mặt tiền đường Trường Chinh (phường Phú Mỹ, TPHCM), kề cận ngay trung tâm hành chính của phường Phú Mỹ cùng hàng loạt tiện ích giáo dục, y tế, giải trí. Ngoài ra, từ Eco Home 1 dễ dàng tiếp cận cụm khu công nghiệp và cảng Cái Mép - Thị Vải.

Hồ sơ nộp trực tiếp tại:

Công ty TNHH MTV Sàn giao dịch Bất động sản và Dịch vụ HODECO (HODECO HUB)

Địa chỉ: Tầng 03 tòa nhà HODECO Plaza, Số 36 đường Nguyễn Thái Học, Phường Tam Thắng, TPHCM.

Hồ sơ nộp qua dịch vụ bưu chính, gửi về địa chỉ:

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà BR-VT (HODECO), Tầng 03 tòa nhà HODECO Plaza (Số 36 đường Nguyễn Thái Học, Phường Tam Thắng, TPHCM).

Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 7: 8h00 - 12h và 13h30 - 17h.

Hotline: 0254 3522370 – 0901 861 799.

THANH MAI