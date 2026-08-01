Công ty Vedan Việt Nam trao tặng Nhà chữ thập đỏ - Đại Đoàn kết tại xã Tà Lài (TP Đồng Nai)

Sáng ngày 31-7-2026, Công ty CPHH Vedan Việt Nam đã phố hợp cùng Hội Chữ Thập Đỏ (CTĐ) thành phố Đồng Nai và UBMTTQ Việt Nam xã Tà Lài tổ chức trao nhà Chữ thập đỏ - Đại đoàn kết cho gia đình ông Trần Văn Ân (sinh năm 1960) ngụ tại ấp 6, xã Tà Lài, thành phố Đồng Nai.

Lễ bàn giao nhà "Chữ thập đỏ - Đại đoàn kết" cho gia đình ông Trần Văn Ân

Gia đình ông Trần Văn Ân là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhiều năm sinh sống trong căn nhà xuống cấp nghiêm trọng, vách tạm bợ, mái dột nát, không đảm bảo an toàn, nhất là vào mùa mưa bão. Căn nhà được xây dựng với diện tích 58,5 m² (ngang 4,5 m, dài 13 m) với tổng kinh phí 100 triệu đồng. Trong đó, Công ty Cổ phần Hữu hạn Vedan Việt Nam tài trợ 70 triệu đồng ( thông qua sự vận động của Hội CTĐ thành phố Đồng Nai) gia đình cùng các cơ quan đoàn thể đóng góp 30 triệu đồng để hoàn thiện công trình.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Kim Tuyến (Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tà Lài) đã gửi lời cám ơn Hội CTĐ thành phố Đồng Nai, Ban giám đốc và CB-CNV Vedan Việt Nam luôn quan tâm, đồng hành cùng địa phương trong các hoạt động nhân đạo, hỗ trợ các gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa các giá trị nhân ái, xây dựng cộng đồng ngày càng đoàn kết, nghĩa tình. Đại diện Hội CTĐ, công ty Vedan và các ban ngành đoàn thể của địa phương cũng đã gửi đến gia đình những món quà chúc mừng với mong muốn ông Trần Văn Ân sẽ gìn giữ, sử dụng hiệu quả ngôi nhà mới, tiếp tục nỗ lực lao động, từng bước ổn định vươn lên trong cuộc sống.

Với phương châm “Phát triển từ xã hội - cống hiến cho xã hội” bên cạnh việc đồng hành cùng các cơ quan chính quyền trong công tác xây dựng những ngôi nhà Chữ thập đỏ, nhà Đại đoàn kết, nhà Quân dân... hàng năm Vedan Việt Nam có nhiều hoạt động như thăm hỏi gia đình thương binh liệt sĩ nhân ngày 27/7, trao tặng học bổng cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, hiến máu tình nguyện... Đây cũng là tâm huyết của toàn thể CB-CNV Vedan Việt Nam trên hành trình “Love and Care” để mang lại cuộc sống ngày càng khỏe mạnh và hạnh phúc hơn.

V.D