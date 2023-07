Yêu cầu chống sạt lở đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đoạn qua xã Suối Cát

Sở NN-PTNT tỉnh Đồng Nai vừa báo cáo về việc vi phạm trong phương án cải tạo đất, nguy cơ gây sạt lở, mất an toàn tại khu vực thực hiện hạ cốt nền, cải tạo đất nông nghiệp nâng cao hiệu quả cây trồng kết hợp thu hồi vật liệu san lấp (cải tạo đất nông nghiệp) phục vụ thi công dự án Đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây tại xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc.

Theo đó, hiện trường dự án cải tạo đất nông nghiệp phục vụ thi công đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây tại đồi Bình Minh, xã Suối Cát (do liên danh nhà thầu Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam - Công ty TNHH Xây dựng Trung Chính thực hiện) có những vi phạm so với phương án cải tạo được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận là góc mái dốc, số tầng khai thác không tuân thủ theo phương án được chấp thuận, dẫn đến nguy cơ gây mất an toàn rất nghiêm trọng cho khu vực do vách đứng, nguy cơ sạt lở rất cao, nhất là thời điểm đang giữa mùa mưa bão.

Sở NN-PTNT tỉnh Đồng Nai kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo liên danh nhà thầu Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam - Công ty TNHH Xây dựng Trung Chính thực hiện chống sạt lở đất, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản trong khu vực và di chuyển ngay trang thiết bị, tài sản, người lao động ra khỏi khu vực nguy hiểm, cắm biển cảnh báo, rào chắn, bố trí người cảnh báo khu vực nguy hiểm.