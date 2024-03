Yêu cầu thực hiện nghiêm việc thanh kiểm tra các hoạt động kinh doanh vàng miếng

NHNN được giao chủ trì việc thanh kiểm tra các hoạt động kinh doanh miếng

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về tiến độ triển khai các giải pháp quản lý thị trường vàng. Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu NHNN chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả, kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp ổn định thị trường vàng được giao tại công điện và chỉ thị của Thủ tướng và các công văn của Văn phòng Chính phủ.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng giao NHNN phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan khẩn trương thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm đối với thị trường vàng. Cùng với đó là việc giám sát, thanh kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vàng, các cửa hàng, đại lý phân phối và mua bán vàng miếng cũng như các chủ thể khác tham gia thị trường.

“Mục tiêu nhằm bảo đảm ổn định, bình ổn, an toàn thị trường vàng, góp phần hạn chế tình trạng vàng hóa nền kinh tế. Đồng thời, bảo đảm an ninh tài chính, tiền tệ quốc gia và phát triển thị trường vàng an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững. Các nhiệm vụ này phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả xử lý trong tháng 3-2024”, văn bản trên nêu rõ.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã yêu cầu NHNN nhanh chóng tổng kết Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng; đề xuất giải pháp quản lý hiệu quả thị trường vàng trong tình hình mới, hoàn thành trong quý 1-2024.

Về thị trường vàng ngày 19-3, vào khoảng 8 giờ 45 tại TPHCM, Tập đoàn Doji niêm yết vàng SJC ở mức 79,8 triệu đồng/lượng mua vào và 81,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 500.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều hôm qua. Cùng thời điểm tại Hà Nội, Công ty SJC cũng tăng 500.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 79,9 triệu đồng/lượng mua vào và 81,92 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng bật tăng trở lại. Công ty SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ ở mức 67,5 triệu đồng/lượng mua vào và 68,7 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 250.000 cả 2 chiều mua và bán so với chiều hôm trước. Công ty PNJ cũng tăng 200.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 67,5 triệu đồng/lượng mua vào và 68,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào khoảng 8 giờ 30 ngày 19-3 (giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 2.162,1 USD/ounce, tăng khoảng 5 USD so với sáng qua. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương gần 64,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC khoảng 17,1 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 3,9 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng thế giới đang chờ đợi các quyết định lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) công bố ngày 20-3. Tuy nhiên, với dữ liệu vừa công bố cho thấy, khi tăng trưởng việc làm mạnh và giá tăng trong đầu năm 2024, các quan chức FED cũng nhấn mạnh không vội trong việc hạ lãi suất, thị trường dự báo FED sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp diễn ra ngày 19 và 20-3. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định, FED sẽ hạ lãi suất 3 lần trong năm nay và lần đầu tiên sẽ là vào tháng 6-2024.

NHUNG NGUYỄN