10 sự kiện ICT tiêu biểu năm 2025 do nhà báo bình chọn

Năm 2025 ghi dấu mốc đặc biệt của ngành ICT Việt Nam, khi hàng loạt quyết sách lớn về thể chế, tổ chức bộ máy, an ninh mạng, dữ liệu, công nghệ chiến lược và kinh tế số được ban hành, triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn quốc.

Chiều 29-12, tại Hà Nội, Câu lạc bộ Nhà báo CNTT Việt Nam (ICT Press Club) tổ chức công bố 10 sự kiện ICT tiêu biểu năm 2025. Việc bình chọn này là cái nhìn khách quan trung thực của gần 50 nhà báo đến từ hơn 40 cơ quan báo chí của Việt Nam. Tại sự kiện này, ICT Press Club tổ chức tọa đàm: “Thương mại hóa 5G đã tác động đến kinh tế Việt Nam ra sao?”.

Ông Nguyễn Việt Phú, Chủ tịch ICT Press Club cho biết, năm 2025 ghi dấu mốc đặc biệt trong tiến trình phát triển của ngành CNTT và truyền thông Việt Nam, khi hàng loạt quyết sách lớn về thể chế, tổ chức bộ máy, an ninh mạng, dữ liệu, công nghệ chiến lược và kinh tế số được ban hành, triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn quốc. Từ góc nhìn tổng thể, đây không chỉ là năm tăng tốc chuyển đổi số, mà là năm định hình cấu trúc dài hạn của quốc gia số Việt Nam.

Ban Chủ nhiệm ICT Press Club chủ trì sự kiện. Ảnh: LMS

Đáng chú ý, trong năm 2025, sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, toàn bộ hệ thống chính trị đã vào cuộc triển khai với tốc độ và mức độ quyết liệt hiếm có. Ngày 9-1-2025, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị quyết số 03/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW; tiếp đó là Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 1-4-2025 nhằm sửa đổi, bổ sung và cập nhật chương trình hành động.

Quốc hội cũng ban hành Nghị quyết số 193/2025/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Hàng chục dự thảo luật, nghị định, thông tư liên quan đã được thông qua, hình thành một “dòng chảy chính sách” liên tục và nhất quán. Đáng chú ý, các doanh nghiệp công nghệ lớn của Việt Nam như Viettel, VNPT, FPT, CMC đã chủ động tham gia triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW, gắn liền với việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1-7-2025.

Thực tiễn này cho thấy ICT không còn là lĩnh vực hỗ trợ, mà đã trở thành công cụ cải cách phương thức quản trị quốc gia và động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội. Cụ thể về 10 sự kiện ICT tiêu biểu 2025 được các nhà báo thuộc ICT Press Club bình chọn như sau:

1. Quốc hội thông qua hàng loạt đạo luật quan trọng, tạo khung pháp lý cho KH-CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, báo chí và truyền thông.

2. Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương quyết liệt thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

3. Hợp nhất Bộ Thông tin và Truyền thông về Bộ Khoa học và Công nghệ, chuyển một số chức năng, nhiệm vụ về Bộ Công an, Bộ VH-TT-DL.

4. Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng 2025 và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân do Bộ Công an soạn thảo.

5. Thủ tướng Chính phủ ký ban hành danh mục 11 nhóm công nghệ chiến lược với 35 nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược của Việt Nam.

6. Việt Nam tổ chức thành công Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội).

7. Chính phủ ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

8. Các cơ quan chức năng xử lý hàng loạt người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật, bán hàng online kém chất lượng.

9. Trung tâm Thông tin Tín dụng quốc gia Việt Nam (CIC) bị hacker tấn công.

10. Việt Nam bắt đầu phát triển kinh tế tầm thấp với việc các doanh nghiệp như CT Group, Realtime Robotics Việt Nam, Viettel, FPT, Phenikaa-X, HTI Technology… tiên phong trong việc phát triển công nghệ UAV và các ứng dụng liên quan.

TRẦN BÌNH