Ngành KH-CN đã đóng góp trực tiếp vào GDP 1,4 triệu tỷ đồng

Cả nước có hơn 80.000 doanh nghiệp công nghệ số, trong đó trên 2.000 doanh nghiệp đã mở rộng ra thị trường nước ngoài. Nhiều doanh nghiệp đang từng bước nghiên cứu, thiết kế và sản xuất các sản phẩm công nghệ chiến lược.

Sáng 26-12, tại Hà Nội, Bộ KH-CN tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng dự và chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo do Thứ trưởng Bộ KH-CN Bùi Hoàng Phương trình bày cho biết, trong năm 2025, quy mô và hiệu quả kinh tế của toàn ngành KH-CN tiếp tục được mở rộng mạnh mẽ: doanh thu đạt 5.465.000 tỷ đồng, tăng 25%; đóng góp ngân sách nhà nước đạt 115.000 tỷ đồng, tăng 11%; đóng góp trực tiếp vào GDP đạt 1.400.000 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2024. Các chỉ số này cho thấy, KH-CN đã trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế.

Lần đầu tiên Việt Nam đã ban hành Danh mục Công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia. Trong năm 2025, Bộ KH-CN đã đưa vào vận hành Cổng sáng kiến quốc gia và Hệ thống quản lý trực tuyến các nhiệm vụ KH-CN theo thời gian thực.

Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam tiếp tục phát triển với sự ra mắt của sàn Giao dịch KH-CN quốc gia với vai trò là “bàn tay nối dài” giữa nghiên cứu, sản xuất và thị trường, kết nối với các sàn giao dịch tại địa phương trên phạm vi toàn quốc.

Năm 2025, Việt Nam xếp hạng 44/139 quốc gia về Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu; hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam xếp hạng thứ 55/100 toàn cầu.

Năm 2025 ghi dấu bước chuyển căn bản trong bức tranh chuyển đổi số quốc gia, khi hạ tầng số, dữ liệu số, các cơ sở dữ liệu quốc gia và các nền tảng dùng chung được hình thành đồng bộ, tạo nền móng vững chắc cho quốc gia số; chuyển đổi số đã góp phần quyết định vào việc tổ chức, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Chuyển đổi số năm 2025 đã trở thành một trong những phương thức tổ chức và vận hành quan trọng của đất nước.

Lĩnh vực viễn thông, phủ sóng 5G đạt trên 90% dân số; tốc độ Internet cố định của Việt Nam vào tốp 10 thế giới.

Năm 2025 đánh dấu bước tiến quan trọng của lĩnh vực năng lượng nguyên tử, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân. Bộ KH-CN đã tham mưu, hoàn thiện thể chế pháp luật phù hợp với thông lệ quốc tế và các chuẩn mực an toàn, an ninh của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA). Bên cạnh Luật Năng lượng nguyên tử và 3 nghị định đã được ban hành, Bộ KH-CN đã trình Thủ tướng Chính phủ 6 đề án chiến lược, từng bước hình thành hạ tầng pháp lý đồng bộ, tạo nền tảng cho việc triển khai các dự án điện hạt nhân an toàn và bền vững trong thời gian tới.

