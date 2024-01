12 công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc năm 2023

Một "Ngôi nhà hạnh phúc" vừa được hoàn thành tại tỉnh Quảng Trị

1- Công trình “Ngôi nhà hạnh phúc” do Ban Đoàn kết tập hợp Thanh niên Trung ương Đoàn đề xuất, Trung tâm tình nguyện quốc gia và các tỉnh/thành đoàn phối hợp triển khai. Năm 2023, Trung ương Đoàn triển khai xây dựng 70 công trình "Ngôi nhà hạnh phúc" cho học sinh mồ côi tại 30 tỉnh. Giá trị công trình năm 2023 là trên 8,5 tỷ đồng.

2- Công trình “Công trình số kết nối thanh toán dịch vụ công: Thu phí, lệ phí với Bộ Công An” do Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương đề xuất; Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam triển khai. Công trình giúp đồng bộ hóa khả năng thanh toán, giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, công sức, chi phí so với việc phải nộp phí, lệ phí trực tiếp tại quầy giải quyết thủ tục hành chính, làm lợi cho xã hội khoảng 65 tỷ đồng/năm.

3- Công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” do Ban Công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn đề xuất; Hội đồng Đội Trung ương và các cấp bộ Đội trên cả nước triển khai. Hiện các cấp đã triển khai được 2.143 công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” với các quy mô, hình thức sáng tạo, phù hợp tình hình địa phương với tổng trị giá gần 28 tỷ đồng.

"Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” trường THCS Huyền Tụng, tổ 10, phường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn



4- Công trình “Thắp sáng đường quê, thắp sáng đường tuần tra biên giới và Đường cờ Tổ quốc” do Tỉnh đoàn Tây Ninh đề xuất. Các đơn vị cơ sở Đoàn tỉnh Tây Ninh đã triển khai trên 127 tuyến đường với 90km thắp sáng đường quê và đường tuần tra biên giới, 72,3km đường cờ Tổ quốc với 4.896 lá cờ. Tổng giá trị 3,87 tỷ đồng.

5- Công trình “Hệ thống Khởi tạo và quản lý thẻ tín dụng phê duyệt tự động (RLOS)” do Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương đề xuất; Đoàn thanh niên Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam triển khai. Tổng thời gian phát hành theo luồng thông thường ước tính 410 phút, tổng thời gian ước tính để hoàn tất việc xử lý hồ sơ phát hành thẻ qua RLOS vào khoảng 175 phút, tiết kiệm khoảng 235 phút/hồ sơ thẻ.

6- Công trình “Đoạn đường kiểu mẫu nông thôn” do Tỉnh đoàn Long An đề xuất. Các đơn vị cơ sở Đoàn tỉnh Long An triển khai thực hiện 15 công trình trên địa bàn tỉnh với tổng chiều dài 33km, tổng kinh phí thực hiện trên 5 tỷ đồng.

7- Công trình “Công trình cầu hy vọng” do Tỉnh đoàn Đồng Tháp đề xuất. Các đơn vị cơ sở đã triển khai đưa vào sử dụng 48 cây cầu giao thông nông thôn với tổng trị giá hơn 28,5 tỷ đồng.

Khánh thành, bàn giao công trình “Thắp sáng đường tuần tra biên giới bằng đèn năng lượng mặt trời” với chiều dài 2km, tổng giá trị 100 triệu đồng tại đồn Biên phòng Lò Gò, huyện Tân Biên

8- Công trình “Ứng dụng chữ ký số từ xa VNPT SmartCA” do Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương đề xuất, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam triển khai. Hiện công trình đang triển khai tại 30 tỉnh, thành phố. Người dân có thể đăng ký và kích hoạt chữ ký số cá nhân online.

9- Công trình “Bản đồ số về quản lý cây xanh trồng mới của thanh niên” do Tỉnh đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất. Tính đến nay, bản đồ đã thu thập được 27.196 cây xanh trồng mới tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, giám sát quá trình sinh trưởng, phát triển sau khi trồng.

10- Công trình "Tuổi trẻ công an nhân dân xung kích, tiên phong thực hiện chuyển đổi số - Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ” do Ban Thanh niên Công an nhân dân đề xuất. Đã có 3.155 đội hình thanh niên tình nguyện “đi từng ngõ, gõ từng nhà” hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt VNeID, kích hoạt tài khoản định danh điện tử…

11- Công trình “Trường đẹp cho em” do Tỉnh đoàn Tuyên Quang đề xuất. Các đơn vị cơ sở đã triển khai xây dựng được 5 điểm trường với 9 phòng học (mỗi phòng 40m2) tại các địa bàn khó khăn của tỉnh, tổng trị giá 3,1 tỷ đồng.

12- Công trình “Sức sống xanh - Vì Cà Mau xanh” do Tỉnh đoàn Cà Mau đề xuất. Các đơn vị cơ sở đã tổ chức trồng, chăm sóc được hơn 925.000 cây xanh, với tổng trị giá gần 4 tỷ đồng, góp phần bảo vệ, phát triển rừng tự nhiên bằng giải pháp khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên tại lâm phần Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, Vườn Quốc gia U Minh Hạ.

BÍCH QUYÊN