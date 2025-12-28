1.700 vận động viên tranh tài tại Đại hội thể thao phường Tam Thắng (TPHCM)

Sau nhiều ngày thi đấu sôi nổi, ngày 28-12, Đại hội Thể dục thể thao phường Tam Thắng (TPHCM) lần thứ I năm 2025 đã khép lại thành công, để lại dấu ấn đậm nét về sự phát triển mạnh mẽ của phong trào thể thao quần chúng tại cơ sở.

Đại hội năm nay thu hút khoảng 1.700 vận động viên đến từ các khu phố, trường học và đơn vị trên địa bàn phường, tranh tài ở 8 môn thi đấu. Các nội dung được tổ chức đa dạng, phù hợp nhiều lứa tuổi, tạo không khí thi đua hào hứng, lan tỏa tinh thần rèn luyện thân thể trong cộng đồng.

Theo quy định của Ban Tổ chức, các đơn vị được xét xếp hạng toàn đoàn phải tham dự từ 6/8 môn trở lên, trong đó môn kéo co là nội dung bắt buộc, góp phần đề cao tinh thần đoàn kết, sức mạnh tập thể.

Các vận động viên không chuyên tham dự môn thi điền kinh

Phát biểu khai mạc đại hội, bà Bùi Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND phường Tam Thắng, Trưởng Ban Tổ chức, khẳng định Đại hội Thể dục thể thao phường lần thứ I là sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa quan trọng, nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và nhân dân về vai trò của thể dục thể thao trong nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống.

Bà Bùi Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND phường Tam Thắng, Trưởng Ban Tổ chức phát biểu khai mạc đại hội

Bà Bùi Thị Thu Thủy nhấn mạnh, thông qua đại hội, phường Tam Thắng mong muốn xây dựng sân chơi lành mạnh, bổ ích, tăng cường tinh thần đoàn kết trong khu dân cư, đồng thời phát hiện, tuyển chọn những vận động viên tiêu biểu để bồi dưỡng, chuẩn bị lực lượng tham gia các giải đấu cấp trên. Trưởng Ban Tổ chức cũng đề nghị các vận động viên thi đấu với tinh thần trung thực, cao thượng; đội ngũ trọng tài làm việc công tâm, khách quan, góp phần vào thành công chung của đại hội.

Môn thi cờ vua thu hút các vận động viên ở nhiều lứa tuổi

Trong suốt thời gian diễn ra, các sân thi đấu luôn rộn ràng không khí cổ vũ. Nhiều trận đấu diễn ra quyết liệt, hấp dẫn nhưng vẫn bảo đảm tinh thần fair-play, phản ánh sự phát triển đồng đều của phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn phường.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự

Kết thúc đại hội, Khu phố 25 xuất sắc giành hạng nhất toàn đoàn với thành tích 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 6 huy chương đồng. Hạng nhì thuộc về Trường THCS Võ Trường Toản (1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 3 huy chương đồng). Trường THCS Nguyễn Văn Linh xếp hạng ba với 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng.

Theo Ban Tổ chức, thành công của đại hội là cơ sở quan trọng để tiếp tục phát triển phong trào thể dục thể thao ở cơ sở, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, xây dựng cộng đồng dân cư phường Tam Thắng đoàn kết, văn minh và khỏe mạnh.

