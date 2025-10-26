Phường Tam Thắng đưa đô thị thông minh, công nghiệp sạch vào đời sống người dân

Phường Tam Thắng triển khai mô hình đô thị thông minh, công nghiệp sạch gắn với cải thiện môi trường, hướng đến nâng cao chất lượng sống của người dân. Hoạt động góp phần cụ thể hóa mục tiêu phát triển bền vững tại địa phương.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tam Thắng khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt tại đại hội

Ngày 26-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tam Thắng (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại đại hội, các đại biểu hiệp thương 50 ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tam Thắng nhiệm kỳ mới. Đồng chí Nguyễn Công Thành giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tam Thắng, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu dự đại hội

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM, ghi nhận những kết quả nổi bật của Mặt trận phường trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc định hướng 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhấn mạnh, xây dựng bản sắc đoàn kết phường Tam Thắng; phát huy thế mạnh kinh tế biển và du lịch chất lượng cao; đưa đô thị thông minh và công nghiệp sạch vào đời sống nhân dân; tăng cường giám sát, phản biện xã hội và bảo đảm an sinh xã hội gắn với phát triển bền vững của địa phương...

Các đại biểu biểu quyết tại đại hội

Đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc tin tưởng vào sự năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ phường Tam Thắng và sự đồng lòng của nhân dân; kêu gọi Mặt trận phường khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết đại hội bằng chương trình hành động rõ ràng, hướng về cơ sở, với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Đổi mới - Phát triển”.

Các đại biểu ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tam Thắng phát động phong trào ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ. Tính đến ngày 26-10, toàn phường Tam Thắng đã vận động được hơn 2 tỷ đồng ủng hộ các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại bão lũ.

TRÚC GIANG