2,5 triệu lượt du khách đến Hà Nội trong tháng 8

Ngày 29-8, Sở Du lịch Hà Nội cho biết, trong tháng 8, lượng khách quốc tế đến Hà Nội tiếp tục tăng, trong đó có 350.000 lượt khách du lịch quốc tế có lưu trú. Khách du lịch nội địa ước đạt hơn 2 triệu lượt, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 9.530 tỷ đồng, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Những nhóm đầu tiên của đoàn khách du lịch Ấn Độ có quy mô 4.500 người đã tới Hà Nội.

Dự kiến từ đầu năm đến nay, tổng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 18,95 triệu lượt khách, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 3,94 triệu lượt khách, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2023. Đáng chú ý, lượng khách quốc tế lưu trú tại Hà Nội là 2,78 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 73.261 tỷ đồng, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong tháng 8, công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn ước đạt 57,3%, tăng 0,3 % so với cùng kỳ năm 2023. Hiện, Hà Nội có 3.760 cơ sở lưu trú với 71.246 phòng; trong đó có 606 khách sạn, khu căn hộ đã được xếp hạng từ 1-5 sao. Hệ thống các cơ sở dịch vụ mua sắm, ăn uống, vui chơi giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đã thu hút, phục vụ đông đảo lượng du khách và người dân đến tham quan và mua sắm.

Với 4.500 du khách Ấn Độ đến Việt Nam từ ngày 27-8 đến 7-9, Hà Nội đang chứng kiến một làn sóng du lịch mới theo quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Theo dự kiến, đoàn sẽ được chia thành các nhóm nhỏ theo đợt tới nghỉ dưỡng và du lịch tại Hà Nội - Ninh Bình - Hạ Long và sử dụng các dịch vụ lưu trú cũng như ăn uống tại các khách sạn 5 sao trên địa bàn thủ đô. Sự gia tăng đáng kể số lượng du khách Ấn Độ đến Việt Nam trong thời gian gần đây, đặc biệt là đoàn du lịch quy mô lớn trong đợt này cho thấy sức hút mạnh mẽ của đất nước ta đối với thị trường khách Ấn Độ.

Đoàn khách du lịch Ấn Độ có số lượng đông kỷ lục đã tới Hà Nội

Theo anh Nguyễn Minh Nguyện - bếp trưởng tại khách sạn Grand Mercure Hanoi, một trong những khách sạn 5 sao cung cấp dịch vụ lưu trú và ẩm thực cho đoàn du khách Ấn Độ trong đợt này chia sẻ: “Khi du lịch, du khách Ấn Độ luôn có nhu cầu thưởng thức ẩm thực của chính đất nước mình để có cảm giác gần gũi và thoải mái hơn trong trải nghiệm du lịch, đồng thời gìn giữ văn hóa và chế độ ăn truyền thống”.

Anh Nguyện chia sẻ thêm về việc chuẩn bị đón đoàn: “Ẩm thực của Ấn Độ vốn nổi tiếng bởi sự đặc trưng và đa dạng phong phú trong văn hóa, địa lý của quốc gia. Mỗi vùng miền, mỗi tôn giáo tại đây lại chế độ ăn khác nhau, tạo thành những nét đặc trưng ẩm thực riêng biệt. Bởi vậy, khi lên kế hoạch chuẩn bị cho đoàn khách, phía khách sạn phải trao đổi với phía đại diện của đoàn để nắm rõ tất cả thông tin quan trọng như chế độ ăn, suất ăn tôn giáo, yêu cầu đặc biệt, đồng thời khéo léo lựa chọn các loại gia vị đặc trưng của Ấn Độ sao cho các món ăn giữ được hương vị đặc trưng nhất khi phục vụ tới đoàn khách.

Theo Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang, từ tháng 9, Sở Du lịch tiếp tục phối hợp với các đơn vị tổ chức chuỗi sự kiện để thu hút du khách, như: Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội năm 2024 và chuỗi các sự kiện du lịch thể thao Hà Nội năm 2024; chuỗi hoạt động chuyên đề phát triển sản phẩm du lịch văn hóa, lịch sử Hà Nội; hội nghị gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp du lịch và công bố chương trình kích cầu du lịch nội địa Hà Nội năm 2024.

