Bình Thuận: Doanh thu du lịch 5 tháng đầu năm đạt hơn 12.000 tỷ đồng

Du khách tắm biển tại bãi biển Hòn Rơm, TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận)

5 tháng đón hơn 4,5 triệu lượt khách du lịch

Theo số liệu từ Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận, lượt khách du lịch đến địa phương trong tháng 5-2025 ước đạt hơn 992.000 lượt, tăng hơn 28% so với cùng kỳ năm 2025; ngày khách phục vụ ước đạt 1,9 triệu, tăng 36,61% so với cùng kỳ năm trước. Lượt khách quốc tế ước đạt gần 46.000 lượt khách, tăng hơn 88% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ hoạt động du lịch trong tháng 5 ước đạt hơn 2.700 tỷ đồng, tăng 33,33% so với cùng kỳ năm 2024.

Đặc biệt, lũy kế 5 tháng năm 2025, lượt khách du lịch đến tỉnh Bình Thuận ước đạt hơn 4,5 triệu lượt, tăng 17,76% so với cùng kỳ năm trước; ngày khách phục vụ ước đạt gần 8,7 triệu, tăng 21,43% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lượt khách quốc tế ước đạt 241.600 lượt khách. Các nước chiếm tỷ trọng lớn trong tổng lượt khách quốc tế đến tỉnh như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Đức, Mỹ, Anh… Cơ cấu khách quốc tế đến tỉnh có sự thay đổi giữa khách Hàn Quốc và khách Trung Quốc. Doanh thu từ hoạt động du lịch trong 5 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 12.270 tỷ đồng, tăng 18,74% so với cùng kỳ năm 2024.

Mùa du lịch hè 2025 bắt đầu nhộn nhịp tại tỉnh Bình Thuận

Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Thuận, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh trong những tháng đầu năm 2025 diễn ra khá tốt, sôi động. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, cứu hộ tại các bãi tắm, khu du lịch, công tác phòng chống dịch được chú ý. Tình hình giá cả dịch vụ, hàng hoá trên địa bàn tỉnh trong những ngày cuối tuần, trong dịp tết khá ổn định. Việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết theo quy định nhà nước được các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch, dịch vụ du lịch thực hiện nghiêm túc. Hoạt động du lịch tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng mạng xã hội. Công tác quản lý nhà nước về du lịch ở các cấp tiếp tục được tăng cường trên nhiều mặt, tạo được những chuyển biến mới.

Nhiều chương trình kích cầu du lịch

Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Thuận thông tin, hoạt động du lịch và dịch vụ của tỉnh khởi sắc mạnh mẽ nhờ các điều kiện thuận lợi như kỳ nghỉ lễ dài, thời tiết đẹp và nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Đặc biệt, chuỗi sự kiện quy mô lớn kỷ niệm 50 năm giải phóng quê hương Bình Thuận và Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (Festival khinh khí cầu, bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao, chương trình biểu diễn nghệ thuật tổng hợp,…) đã tạo sức hút lớn, giúp doanh thu và lượng khách tăng so với tháng trước và cùng kỳ năm 2024.

Resort Pandanus Mũi Né giới thiệu các món ăn truyền thống ở Bình Thuận đến với du khách

Ngoài ra, ngành du lịch tỉnh Bình Thuận cũng tích cực quảng bá thương hiệu "Biển xanh - Cát trắng - Nắng vàng" tại các sự kiện lớn trên cả nước (tham gia Ngày hội Du lịch TPHCM lần thứ 21, tham gia Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ - Cần Thơ, Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội,…) cũng như xây dựng tour tham quan và check in các điểm tại thắng cảnh quốc gia Bàu Trắng... Thực hiện chương trình Photo Tour truyền thông trên hệ sinh thái của Vietnam Airlines.

Bên cạnh đó, mùa lễ năm nay, NovaWorld Phan Thiet trở thành điểm check in nổi bật của du khách trong và ngoài nước khi khởi động chuỗi sự kiện “Chào hè - Summer Fest 2025” với nhiều hoạt động thú vị, hấp dẫn như: Bắn pháo hoa nghệ thuật, Lễ hội té nước, Show thời trang Summer Fashion Fest, Lễ hội bia….. Các nhà hàng, cơ sở kinh doanh ăn uống luôn đảm bảo an toàn thực phẩm, bán đúng giá niêm yết. Các dịch vụ lữ hành, ăn uống, vui chơi giải trí hoạt động ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu của du khách.

Du khách trẻ em người nước ngoài tham gia trải nghiệm các dịch vụ tại các resort, khách sạn cao cấp tại Bình Thuận

Các cơ sở lưu trú du lịch hiện đang bước vào mùa cao điểm đón khách du lịch hè (từ tháng 6 đến hết tháng 8 hàng năm), vì thế nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch dịp hè, trước đó các cơ sở lưu trú du lịch tăng cường kiểm soát, nâng cao chất lượng dịch vụ; kiểm tra toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị; nâng cấp, thay thế kịp thời trang thiết bị xuống cấp, hư hỏng; đảm bảo chất lượng về cơ sở vật chất, chuyên nghiệp về dịch vụ.

Du khách tham gia trải nghiệm dịch vụ tại NovaWorld Phan Thiết

Tính đến nay, đã có gần 50 doanh nghiệp lưu trú, lữ hành, vận chuyển, dịch vụ giải trí, các khu vui chơi, điểm tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh đã đăng ký tham gia nhiều gói sản phẩm giảm giá, khuyến mãi đến từ 10% - 50% trên giá thành dịch vụ với thời hạn đến hết mùa du lịch hè (tháng 9) cũng như nhiều gói kích cầu hấp dẫn có thời hạn đến cuối năm 2025.

Báo chí tích cực tham gia quảng bá du lịch Bình Thuận Vừa qua, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2025), Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Thuận tổ chức đợt khảo sát du lịch với sự tham gia của khoảng 30 phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương thường trú tại tỉnh Bình Thuận. Hàng chục phóng viên, biên tập viên đã được đại diện Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh Bình Thuận hướng dẫn và giới thiệu tham quan các cơ sở lưu trú, resort cao cấp; các địa danh, thắng cảnh thiên nhiên, bãi biển nổi tiếng trong tỉnh. Bên cạnh tri ân đội ngũ làm báo luôn đồng hành cùng sự phát triển ngành du lịch tỉnh Bình Thuận, việc tổ chức chuyến tham quan, khảo sát các sản phẩm du lịch còn hướng đến mục đích tăng cường chiến dịch truyền thông chương trình kích cầu du lịch 2025 với chủ đề “Bình Thuận - Trải nghiệm bất tận” do tỉnh tổ chức.

NGUYỄN TIẾN