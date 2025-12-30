4 phường Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh nộp thuế hơn 21.300 tỷ đồng

Chiều 30-12, Thuế cơ sở 1 TPHCM (quản lý thuế địa bàn 4 phường: Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh) tổ chức hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Trưởng Thuế TPHCM Đoàn Minh Dũng (bìa phải) trao giấy khen cho Thuế cơ sở 1 TPHCM vì thành tích xuất sắc trong công tác năm 2025. Ảnh: MAI HOA

Theo báo cáo trình bày tại hội nghị, năm 2025, Thuế cơ sở 1 TPHCM thu ngân sách đạt hơn 21.300 tỷ đồng, đạt 120% dự toán, tăng 12,74% so với năm 2024. Trong đó, thu từ khu vực sản xuất kinh doanh đạt hơn 15.500 tỷ đồng. Thuế thu nhập cá nhân 4.800 tỷ đồng.

Trên địa bàn hiện có gần 29.300 doanh nghiệp, tổ chức đang hoạt động, tăng 6,31% so với năm 2024. Hiện có hơn 7.400 người nộp thuế đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có kết nối máy tính tiền, đạt 100% kế hoạch được giao.

Trong năm, Thuế cơ sở 1 TPHCM có quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng với số tiền hoàn hơn 195 tỷ đồng, không có hồ sơ quá hạn. Với thuế thu nhập cá nhân, đã hoàn gần 100 tỷ đồng, trong đó hơn 24 tỷ đồng được hoàn tự động.

Số nợ Thuế cơ sở 1 TPHCM thu được trong năm 2025 là hơn 9.500 tỷ đồng. Công tác kiểm tra, chống thất thu thuế cũng phát huy hiệu quả. Qua kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế đã truy thu và phạt hơn 251 tỷ đồng.

Tổng kết công tác năm 2025 tại Thuế cơ sở 1 TPHCM. Clip: MAI HOA

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng Thuế TPHCM Đoàn Minh Dũng đánh giá cao kết quả công tác của Thuế cơ sở 1, khi đơn vị chiếm 10% tổng thu ngân sách của 29 Thuế cơ sở. Số thu này đã loại trừ tiền thuê đất, tiền thuế một số doanh nghiệp lớn.

Về công tác năm 2026, Trưởng Thuế TPHCM đề nghị Thuế cơ sở 1 bám sát sự chỉ đạo của Thuế TPHCM và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, để cả hệ thống chính trị cùng thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026.

Trong đó, cần lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, tăng cường cải cách hành chính, tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế một cách tận tâm, tận tụy, để chính sách thuế gần với người dân nhất. Đồng thời, phải đánh giá sự tác động của thay đổi mô hình quản lý với tình hình hoạt động của các hộ kinh doanh trên địa bàn sau khi thực hiện xóa thuế khoán chuyển sang kê khai.

Cùng với đó, Trưởng Thuế TPHCM yêu cầu Thuế cơ sở 1 triển khai quyết liệt hơn nữa công tác chống thất thu ngân sách. Trong năm 2026 cần đẩy mạnh công tác quản lý thuế với hoạt động kinh doanh thương mại 24/7.

Dịp này, Thuế cơ sở 1 và 23 cá nhân được nhận giấy khen của Trưởng Thuế TPHCM vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc công tác thuế năm 2025.

Hiện nay, tổng số hộ kinh doanh ổn định trên địa bàn 4 phường là hơn 8.600 hộ. Tổng số thu ngân sách từ hộ, cá nhân kinh doanh trong năm là gần 977 tỷ đồng. 99,5% các hộ đã sử dụng eTax Mobile; 37,13% hộ nộp thuế theo phương thức điện tử.

MAI HOA