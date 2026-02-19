Phía sau những quyết định nối dài sự sống

Trong nỗi đau sinh ly tử biệt, nhiều gia đình phải nén lòng để suy nghĩ thấu đáo trước khi trao đi một phần thân thể của người thân. Quyết định cao cả ấy đã nối thêm sự sống cho nhiều bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Bản lĩnh của những người con

Tết là sum vầy, nhưng ngôi nhà nhỏ của anh N.Q.C. (31 tuổi) tại xã Giồng Riềng, An Giang lại vắng bóng người cha. Tháng 10-2025, tai nạn giao thông khiến cha mẹ anh nhập viện trong tình trạng nguy kịch: cha chết não, mẹ hôn mê.

Đằng sau cánh cửa phòng bệnh, các y, bác sĩ nỗ lực hết sức để giữ lại sự sống cho người mẹ. Bên ngoài hành lang, hai anh em N.Q.C. trăn trở, đấu tranh nội tâm để đưa ra quyết định hệ trọng.

TS-BS Dư Thị Ngọc Thu, Bệnh viện Chợ Rẫy thăm hỏi vợ của người hiến tạng

Tình trạng của cha không thể cứu vãn, nhưng liệu mẹ có chịu đựng được khi hiến tạng của cha cứu người? Ngược lại, sự chần chừ có thể khiến nhiều bệnh nhân phải tiếp tục khổ sở vì suy tạng. Nghĩ đến đây, hai anh em gật đầu, đồng thuận ký vào lá đơn.

"Lúc đó mẹ còn yếu, chúng tôi sợ mẹ bị sốc nên không dám nói. Chỉ nghĩ rằng, nếu cứu thêm được người khác thì tốt biết mấy", anh N.Q.C. nhớ lại.

Trong mùi hương ngày tết, mẹ của anh N.Q.C. rưng rưng nhớ về quãng thời gian khó khăn ấy. Bà thừa nhận, nếu được hỏi ý kiến, bà sẽ không đồng ý hiến tạng của chồng, vì thân thể phải nguyên vẹn.

Thế nhưng theo thời gian, nỗi đau dần nhường chỗ cho sự thấu hiểu. 6 cuộc đời đã được nối dài nhờ quyết định sáng suốt của các con.

Rưng rưng đón nhận kỷ niệm chương Vì sức khỏe nhân dân của Bộ Y tế trao tặng, bà tin rằng người chồng vẫn đang sống theo một nghĩa đặc biệt.

Bệnh viện Chợ Rẫy thăm và trao tặng kỷ niệm chương Vì sức khỏe nhân dân đến gia đình người hiến tạng

Sự trống trải cũng bao trùm gia đình chị N.T.T. (23 tuổi, phường Sài Gòn, TPHCM) sau khi người cha qua đời hồi tháng 11-2025. Sau 3 ngày cấp cứu vì tai nạn sinh hoạt, người cha bị hôn mê, chết não tại Bệnh viện Chợ Rẫy,

Lắng nghe lời giải thích của bác sĩ, chị T. im lặng rất lâu rồi bày tỏ mong muốn thực hiện một điều ý nghĩa cho cha: hiến tạng cứu người. 2 giờ sáng, chị gọi điện cho mẹ và em trai với sự bình tĩnh và thấu đáo, như điểm tựa của cả gia đình.

Nhờ quyết định của chị T., ca ghép phổi đầu tiên tại phía Nam đã được thực hiện

Từ nguồn tạng hiến này, 7 bệnh nhân khác đã được cứu sống, trong đó có ca ghép phổi đầu tiên thực hiện tại phía Nam. Thành công trên đánh dấu bước tiến quan trọng trong lĩnh vực ghép tạng, nhân lên hy vọng sống cho những người bệnh.

Bày tỏ sự trân trọng, ThS Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ: “Hiến tạng là một quyết định vô cùng to lớn và cao cả. Đó không chỉ là trao đi một phần thân thể, mà là trao đi cơ hội sống, giúp cuộc đời thêm nhân ái và ấm áp”.

Cũng trong những ngày xuân Bính Ngọ, Bệnh viện Chợ Rẫy đã trao tặng kỷ niệm chương Vì sức khỏe nhân dân của Bộ Y tế đến 5 gia đình người hiến tạng tại TPHCM và An Giang, như một lời tri ân sâu sắc.

Bệnh viện Chợ Rẫy trao kỷ niệm chương Vì sức khỏe nhân dân đến gia đình chị T. (TPHCM)

Nối dài sự sống, gắn kết tình người

Hơn 10 năm đồng hành với lĩnh vực hiến-ghép tạng, TS-BS Dư Thị Ngọc Thu, Trưởng đơn vị Điều phối ghép tạng, Bệnh viện Chợ Rẫy thường hiện diện trong thời khắc khó khăn và nhạy cảm nhất.

Thực tế, điều phối ghép tạng là cuộc chạy đua với thời gian để nguồn tạng được sử dụng hiệu quả nhất. Vì thế, nhân viên điều phối buộc phải thảo luận với gia đình bệnh nhân dù họ đang đau đớn vì sinh ly tử biệt.

Lẽ dĩ nhiên, thời gian đầu, không ít lần chị và đồng nghiệp bị thân nhân người bệnh trách móc, tức giận. Đến khi cộng đồng dần thấu hiểu, những cái gật đầu trong nước mắt cũng nhiều hơn.

Sự sống nối dài nhờ nghĩa cử hiến tạng

Khi hiến tạng cứu người vẫn là việc làm lạ lẫm, dị thường với số đông, một người phụ nữ tại Đồng Nai phải sống trong khủng hoảng và oan ức.

Khi chồng gặp tai nạn không qua khỏi, chị đã đặt bút ký đồng ý hiến tạng của anh để cứu người. Quyết định nhân văn này lại nhận về sự nghi ngờ của người thân. Người ta cho rằng, chị bán tạng của chồng.

Để minh oan cho người vợ, TS-BS Dư Thị Ngọc Thu, ThS Lê Minh Hiển và các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã xuống thăm gia đình khá nhiều lần. Cùng với kỷ niệm chương của Bộ Y tế, Bệnh viện Chợ Rẫy khẳng định rằng, chị và chồng đã cứu người bằng nghĩa cử và lòng nhân đạo.

Chính vì thế, nhiều năm qua, công tác tri ân gia đình người hiến tạng luôn được ngành y tế và địa phương quan tâm, chú trọng. Không đơn thuần là chăm lo về tinh thần, mà những gia đình mất đi trụ cột kinh tế cũng được tạo điều kiện để vượt qua khó khăn, con em được chăm lo học hành.

“Những hỗ trợ này nhằm san sẻ phần nào gánh nặng, giúp gia đình từng bước ổn định cuộc sống, thêm điểm tựa tinh thần để vững vàng bước tiếp”, BS Thu tâm sự.

GIAO LINH