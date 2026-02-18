Mùng 2 Tết, đông đảo du khách đến phía Đông TPHCM du xuân

Mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ, khách du lịch nườm nượp đổ về phía Đông TPHCM tạo nên không khí sôi động cho mùa du xuân.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP, từ trưa đến chiều mùng 2 Tết, dọc quốc lộ 51 về các xã, phường phía Đông TPHCM như Vũng Tàu, Tam Thắng, Hồ Tràm, Phước Hải, Long Hải… xảy ra tình trạng kẹt xe do lượng khách di chuyển quá đông.

Từng dòng xe nối đuôi nhau trên quốc lộ 51 về phía Đông TPHCM, trưa mùng 2 Tết. Ảnh: CTV

Tuyến phà Cần Giờ - Vũng Tàu nối từ xã Cần Giờ đến phường Vũng Tàu cũng đông nghẹt khách di chuyển theo hướng Cần Giờ đến Vũng Tàu.

Phà Cần Giờ - Vũng Tàu cũng đông nghẹt khách đến Vũng Tàu trong sáng mùng 2 Tết. Ảnh: CTV

Anh Lê Trung Kiên (xã Cần Giờ) cho biết: “Sau khi sum vầy cùng gia đình, mùng 2 Tết, tôi quyết định đến phường Vũng Tàu du xuân. Di chuyển qua phà chỉ mất tầm 30 phút là đến Vũng Tàu, chúng tôi đi uống cà phê, tắm biển và thưởng thức hải sản. Như vậy, có thể trở về Cần Giờ ngay trong ngày”.

Khách du lịch du xuân trên đỉnh Hồ Mây Park. Ảnh: QUANG VŨ

Các tuyến đường ven biển Long Hải – Phước Hải – Hồ Tràm – Bình Châu cũng bắt đầu nhộn nhịp khách du lịch.

Các em nhỏ check-in tại hội hoa xuân Vũng Tàu. Ảnh: Q.V

Lãnh đạo các địa phương cho biết, để tạo không khí vui xuân, đón tết và thu hút khách du lịch, trải dài tuyến ven biển phía Đông TPHCM có nhiều hoạt động như: thả diều khổng lồ nghệ thuật tại bãi biển Phước Hải và Long Hải; tổ chức phố đi bộ ẩm thực tại Hồ Tràm; các hoạt động văn hóa – nghệ thuật, trưng bày triển lãm sản phẩm đặc sản tại chợ đêm Xuyên Mộc…

Khách du lịch vui chơi tại Gozoo Farm (xã Phước Hải, TPHCM). Ảnh: CTV

Trong khi đó, phường Vũng Tàu, “trái tim du lịch” của phía Đông TPHCM, khách du lịch đã khá đông từ đêm giao thừa và ngày mùng 1 Tết. Đến mùng 2 Tết, theo các đơn vị du lịch, lữ hành lượng khách bắt đầu du xuân rất đông, lấp đầy các phòng trống.

Quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu) có rất đông du khách đến check-in. Ảnh: QUANG VŨ

Cũng theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP, sáng mùng 2 Tết, mặc dù trời khá nắng nhưng quảng trường Tam Thắng vẫn thu hút hàng trăm lượt khách du lịch tập trung để check-in với biểu tượng mới của Vũng Tàu. Tại các bãi biển, lượng khách du lịch đến tắm biển cũng bắt đầu đông dần.

Du khách vui chơi, tắm biển tại Bãi Sau, phường Vũng Tàu. Ảnh: QUANG VŨ

Bên cạnh đó, Vũng Tàu còn đón lượng lớn khách đến hành hương. Tính từ sáng sớm mùng 1 và mùng 2 Tết, có khoảng 2.000 lượt khách đã vượt biển, men theo những con đường đá để ra miếu Hòn Bà, nằm ngoài biển khu vực mũi Nghinh Phong để thắp hương, cầu bình an đầu năm mới.

Phòng Văn hóa - Xã hội phường Vũng Tàu cho biết năm nay, từ mùng 1 đến mùng 4 Tết, thủy triều đều rút sâu vào ban ngày, tạo thuận lợi cho người dân, du khách vượt biển viếng miếu. Địa phương cũng bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực.

Hàng ngàn du khách vượt biển ra miếu Hòn Bà cầu an, cầu may trong ngày mùng 1 và mùng 2 Tết. Ảnh: QUANG VŨ

Ông Vũ Hồng Thuấn, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu khẳng định, để phục vụ tốt nhất cho du khách, từ trước tết, phường đã chủ động bố trí 16 bãi đậu xe phục vụ người dân và du khách. Đồng thời xây dựng phương án giảm tải giao thông, chống ùn tắc tại các khu vực trung tâm, tập trung đông khách đến ngày mùng 6 Tết Bính Ngọ.

Theo thống kê của ngành du lịch, đến chiều mùng 2 Tết đã có gần 40.000 lượt khách du lịch đến phường Vũng Tàu du xuân trong 2 ngày đầu năm mới. Dự báo các ngày mùng 3, 4 và 5 Tết, khách du lịch sẽ tiếp tục đến phía Đông TPHCM du xuân càng đông.

QUANG VŨ