TPHCM: Các điểm du lịch hút khách du xuân

Chiều 20-2 (mùng 4 Tết Nguyên đán), ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo cho biết, trong 4 ngày tết (từ 29 tháng Chạp đến hết mùng 3 Tết), Côn Đảo đón 5.345 lượt khách du xuân và lưu trú tại đảo.

Trong đó, có 863 khách quốc tế. Ngoài ra, ngày mùng 3 Tết, lượng khách đến Côn Đảo đông nhất với 2.404 hành khách (khoảng 190 khách quốc tế).

Khách du lịch nước ngoài check-in đường hoa Côn Đảo. Ảnh: TTĐK CÔN ĐẢO

Du khách đến Côn Đảo trong ngày mùng 3 Tết theo đường hàng không với 17 chuyến bay và 3 chuyến tàu cao tốc từ cảng Trần Đề (Cần Thơ) mang theo 1.182 hành khách.

Tổng lượng khách lưu trú trên đảo trong ngày mùng 3 ước khoảng 3.400 người.

Khách du lịch tham quan d i tích nhà tù Côn Đảo trong những ngày tết. Ảnh: PHONG CÔN ĐẢO

Theo UBND đặc khu Côn Đảo, do kỳ nghỉ tết kéo dài nên du khách thường chọn tuyến du lịch xa như Côn Đảo.

Ngoài ra, thời tiết trong những ngày nghỉ tết tại Côn Đảo khô ráo, mát mẻ thuận lợi cho du khách tham quan và vui chơi giải trí tại các bãi biển; tham gia các tour tuyến du lịch về rừng - biển tại Vườn Quốc gia Côn Đảo.

Du khách tham quan, tìm hiểu tại Bảo tàng Côn Đảo. Ảnh: PHONG CÔN ĐẢO

Song song đó, đặc khu Côn Đảo cũng tổ chức nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật, ẩm thực, đường hoa, tăng cường thuyết minh các điểm di tích và bảo tàng để đáp ứng nhu cầu tham quan, vui chơi, nghỉ dưỡng cho khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán.

Tại phường Vũng Tàu, theo báo cáo nhanh của Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường, ngày 20-2 (mùng 4 Tết), lượng khách tiếp tục đổ về du xuân ở địa phương tăng đột biến, khiến nhiều tuyến đường trung tâm kẹt xe kéo dài.

Khách du lịch tăng đột biến, nhiều tuyến đường ở phường Vũng Tàu kẹt xe

Lũy kế trong những ngày tết vừa qua đã có gần 150.000 lượt khách đến vui chơi, tắm biển, du xuân tại phường Vũng Tàu.

Nhiều tuyến đường trung tâm phường Vũng Tàu kẹt xe kéo dài. Ảnh: QUANG VŨ

Theo ghi nhận của phóng viên, từ sáng đến chiều mùng 4 Tết, hầu hết các tuyến đường trung tâm phường như Thùy Vân, Hoàng Hoa Thám, La Văn Cầu, Phan Huy Chú, Võ Thị Sáu, Phan Chu Trinh, Quang Trung, Hạ Long… kẹt xe kéo dài suốt nhiều giờ đồng hồ.

Chiều mùng 4 Tết, tuyến đường Thùy Vân (phường Vũng Tàu, TPHCM) kẹt cứng người và phương tiện. Ảnh: QUANG VŨ

Ngay cả giữa trưa, thời tiết nắng nóng nhưng từng hàng dài ô tô, xe máy vẫn đổ về phía biển, tháp Tam Thắng, công viên Bãi Sau, bãi biển Bãi Trước...

Các bãi gửi xe cũng quá tải do lượng khách quá đông. Ảnh: QUANG VŨ

Phương tiện nhích từng chút trên đường Thùy Vân. Ảnh: AC VŨNG TÀU

Khách du lịch chật nêm trên biển Bãi Sau. Ảnh: AC VŨNG TÀU

Ngoài ra, 16 bãi giữ xe do phường tổ chức từ trước cũng quá tải vì lượng phương tiện đông.

Chiều mùng 4 Tết, hầu như khu vực bãi biển nào ở Vũng Tàu cũng chật cứng khách du lịch. Ảnh: AC VŨNG TÀU

Từ các điểm vui chơi du xuân, đến hàng quán, bãi biển, khách du lịch luôn đông kín.

Tại các bãi biển, lực lượng cứu hộ cứu nạn và bảo đảm an toàn cho du khách làm việc hết công suất, kịp thời cứu vớt và đưa vào bờ an toàn 6 du khách bị lọt ao xoáy, tìm kiếm, chăm sóc và giao trả 16 trẻ lạc về với gia đình an toàn.

QUANG VŨ