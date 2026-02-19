Rộn ràng chương trình nghệ thuật chào xuân mới ở phường Cát Lái

Tối 19-2 (mùng 3 Tết Bính Ngọ), tại đường Trương Văn Bang, Trung tâm Văn hóa nghệ thuật và Thể thao Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với UBND phường Cát Lái (TPHCM) tổ chức chương trình nghệ thuật " Mừng xuân Bính Ngọ - Mừng Đảng quang vinh".

Tiết mục ca múa "Đón xuân" trong chương trình nghệ thuật "Mừng xuân Bính Ngọ - Mừng Đảng quang vinh". Ảnh: THÚY BÌNH

Nhóm ca Mắt Ngọc biểu diễn các ca khúc "Vui như tết", "Xuân ơi xuân", "Xin chào Thành phố", "Sức sống mới trên Thành phố Bác". Ảnh: THÚY BÌNH

Hòa trong không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân mới, chương trình nghệ thuật Mừng xuân Bính Ngọ - Mừng Đảng quang vinh đã gửi đến đông đảo khán giả một chương trình ca múa nhạc tươi vui, rộn ràng, mang đậm sắc xuân, thể hiện niềm tin, khí thế đổi mới và khát vọng vươn mình, lan tỏa tình đoàn kết toàn dân tộc trong hành trình xây dựng TPHCM phồn vinh, hạnh phúc.

Tốp ca nữ biểu diễn bài hát "Tuổi xuân dâng Đảng". Ảnh: THÚY BÌNH

Lãnh đạo phường Cát Lái, các đại biểu và đông đảo người dân địa phương cùng thưởng thức chương trình nghệ thuật "Mừng xuân Bính Ngọ - Mừng Đảng quang vinh". Ảnh: THÚY BÌNH

Chương trình nghệ thuật chào xuân mới được Trung tâm Văn hóa nghệ thuật và Thể thao Bà Rịa - Vũng Tàu dàn dựng với 3 phần: Niềm tin dâng Đảng, Mùa xuân yêu, Tự hào tiếp bước tương lai.

Chương trình có sự tham gia của NSƯT Minh Hưng, NSƯT Lan Anh, nhóm ca Mắt Ngọc cùng nhiều nghệ sĩ.

THÚY BÌNH