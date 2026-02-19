Sức sống cơ sở

Văn hóa phố phường

Rộn ràng chương trình nghệ thuật chào xuân mới ở phường Cát Lái

SGGPO

Tối 19-2 (mùng 3 Tết Bính Ngọ), tại đường Trương Văn Bang, Trung tâm Văn hóa nghệ thuật và Thể thao Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với UBND phường Cát Lái (TPHCM) tổ chức chương trình nghệ thuật "Mừng xuân Bính Ngọ - Mừng Đảng quang vinh".

Don Xuan.JPG
Tiết mục ca múa "Đón xuân" trong chương trình nghệ thuật "Mừng xuân Bính Ngọ - Mừng Đảng quang vinh". Ảnh: THÚY BÌNH
DSC07306.JPG
Nhóm ca Mắt Ngọc biểu diễn các ca khúc "Vui như tết", "Xuân ơi xuân", "Xin chào Thành phố", "Sức sống mới trên Thành phố Bác". Ảnh: THÚY BÌNH

Hòa trong không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân mới, chương trình nghệ thuật Mừng xuân Bính Ngọ - Mừng Đảng quang vinh đã gửi đến đông đảo khán giả một chương trình ca múa nhạc tươi vui, rộn ràng, mang đậm sắc xuân, thể hiện niềm tin, khí thế đổi mới và khát vọng vươn mình, lan tỏa tình đoàn kết toàn dân tộc trong hành trình xây dựng TPHCM phồn vinh, hạnh phúc.

DSC07184.JPG
Tốp ca nữ biểu diễn bài hát "Tuổi xuân dâng Đảng". Ảnh: THÚY BÌNH
DSC07139.JPG
Lãnh đạo phường Cát Lái, các đại biểu và đông đảo người dân địa phương cùng thưởng thức chương trình nghệ thuật "Mừng xuân Bính Ngọ - Mừng Đảng quang vinh". Ảnh: THÚY BÌNH

Chương trình nghệ thuật chào xuân mới được Trung tâm Văn hóa nghệ thuật và Thể thao Bà Rịa - Vũng Tàu dàn dựng với 3 phần: Niềm tin dâng Đảng, Mùa xuân yêu, Tự hào tiếp bước tương lai.

Chương trình có sự tham gia của NSƯT Minh Hưng, NSƯT Lan Anh, nhóm ca Mắt Ngọc cùng nhiều nghệ sĩ.

Tin liên quan
THÚY BÌNH

Từ khóa

chương trình nghệ thuật chào xuân mới phường Cát Lái

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn