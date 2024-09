4 quận và TP Thủ Đức có tân Viện trưởng Viện kiểm sát

Ông Nguyễn Đức Thọ, Viện trưởng Viện KSND quận Bình Thạnh phát biểu nhận nhiệm vụ

Tại quận Bình Thạnh, Viện trưởng Viện KSND TPHCM Nguyễn Đức Thái đã trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thọ, Phó Viện trưởng Viện KSND quận Bình Thạnh, giữ chức Viện trưởng quận này.

Viện trưởng Viện KSND TPHCM Nguyễn Đức Thái phát biểu giao nhiệm vụ

Phát biểu giao nhiệm vụ, Viện trưởng Nguyễn Đức Thái đề nghị ông Nguyễn Đức Thọ phát huy ưu điểm, đồng thời nỗ lực hơn nữa, đoàn kết cùng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ông Vũ Ngọc Tuất, Bí thư quận ủy quận Bình Thạnh phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư quận ủy quận Bình Thạnh Vũ Ngọc Tuất, mong muốn ông Nguyễn Đức Thọ tiếp tục cùng tập thể Viện KSND quận Bình Thạnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan công an, tòa án, thi hành án dân sự, qua đó giữ vững môi trường an ninh, an toàn, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của quận.

Trao quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện KSND quận Bình Thạnh

Cùng ngày, Viện KSND TPHCM đã quyết định điều động, bổ nhiệm bà Ngô Thị Chất, Phó Trưởng Phòng THQCT, KSĐT, KSXX sơ thẩm án hình sự về kinh tế, tham nhũng, chức vụ - Viện KSND TPHCM (Phòng 3) giữ chức Viện trưởng Viện KSND quận 6; điều động, bổ nhiệm ông Lê Minh Trí, Chánh Văn phòng Viện KSND TPHCM, giữ chức Viện trưởng Viện KSND quận Phú Nhuận; điều động, bổ nhiệm ông Cao Thành Ngưng, Viện trưởng Viện KSND quận Phú Nhuận, giữ chức Viện trưởng Viện KSND quận 4; điều động, bổ nhiệm ông Đào Văn Thơ, Viện trưởng Viện KSND quận 4, giữ chức Viện trưởng Viện KSND TP Thủ Đức.

Các quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1-10.

Trao quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện KSND TP Thủ Đức

THÀNH TRỌNG