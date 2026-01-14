43 hãng thông tấn báo chí nước ngoài đăng ký tham dự đưa tin về Đại hội XIV của Đảng

Tại Trung tâm Báo chí, Ban Tổ chức đã bố trí những điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất để các cơ quan báo chí trong nước và quốc tế dự và đưa tin về đại hội.
Theo đó, Trung tâm Báo chí có đường truyền internet tốc độ cao, trang bị hơn 150 máy tính xách tay, máy tính để bàn, 10 máy in, 2 máy fax, 10 màn hình ti vi cỡ lớn...
Trung tâm Báo chí phối hợp với cơ quan liên quan tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí tham gia tác nghiệp, hoạt động tại đại hội, nhất là các cơ quan báo chí chủ lực quốc gia như Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân Dân... thực hiện tốt nhất vai trò là cơ quan báo chí chủ nhà, cung cấp tín hiệu truyền hình - phát thanh sạch, cung cấp ảnh cho các cơ quan báo chí khai thác, lan tỏa thông tin về Đại hội XIV của Đảng.
Tính đến chiều 14-1, có 597 phóng viên, kỹ thuật viên thuộc 113 cơ quan báo chí trong nước (tại Đại hội XIII có 498 phóng viên trong nước); 79 phóng viên, trợ lý báo chí thuộc 43 hãng thông tấn báo chí nước ngoài, phóng viên Việt kiều, phóng viên các chính đảng, đảng tham chính (so với 66 phóng viên quốc tế tác nghiệp tại Đại hội XIII) đăng ký tham dự đưa tin về đại hội.
