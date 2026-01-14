43 hãng thông tấn báo chí nước ngoài đăng ký tham dự đưa tin về Đại hội XIV của Đảng

Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng được khai trương vào chiều 14-1, sẽ là nơi tác nghiệp, phục vụ các hoạt động, hỗ trợ phóng viên, các cơ quan báo chí trong nước và quốc tế đến đưa tin về đại hội.

Tại Trung tâm Báo chí, Ban Tổ chức đã bố trí những điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất để các cơ quan báo chí trong nước và quốc tế dự và đưa tin về đại hội.

Theo đó, Trung tâm Báo chí có đường truyền internet tốc độ cao, trang bị hơn 150 máy tính xách tay, máy tính để bàn, 10 máy in, 2 máy fax, 10 màn hình ti vi cỡ lớn...

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành cắt băng khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Trung tâm Báo chí phối hợp với cơ quan liên quan tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí tham gia tác nghiệp, hoạt động tại đại hội, nhất là các cơ quan báo chí chủ lực quốc gia như Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân Dân... thực hiện tốt nhất vai trò là cơ quan báo chí chủ nhà, cung cấp tín hiệu truyền hình - phát thanh sạch, cung cấp ảnh cho các cơ quan báo chí khai thác, lan tỏa thông tin về Đại hội XIV của Đảng.

Tính đến chiều 14-1, có 597 phóng viên, kỹ thuật viên thuộc 113 cơ quan báo chí trong nước (tại Đại hội XIII có 498 phóng viên trong nước); 79 phóng viên, trợ lý báo chí thuộc 43 hãng thông tấn báo chí nước ngoài, phóng viên Việt kiều, phóng viên các chính đảng, đảng tham chính (so với 66 phóng viên quốc tế tác nghiệp tại Đại hội XIII) đăng ký tham dự đưa tin về đại hội.

>> Một số hình ảnh tại buổi khai trương Trung tâm Báo chí:

Trước khu vực Trung tâm Báo chí là nơi hướng dẫn các dịch vụ viễn thông, phục vụ đại hội

Tại buổi khai trương và tổ chức họp báo quốc tế, Trung tâm Báo chí đón hàng trăm phóng viên các cơ quan báo chí trong nước và nhiều hãng thông tấn, báo chí nước ngoài tới dự

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành chủ trì buổi họp báo quốc tế chiều 14-1

Trung tâm Báo chí phục vụ đại hội với hơn 100 máy tính được kết nối mạng tốc độ cao

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, phát biểu tại buổi họp báo

Các cơ quan báo chí trong nước đặt câu hỏi tại buổi họp báo

Các hãng thông tấn nước ngoài đặt câu hỏi tại buổi họp báo

Các đồng chí chủ trì trả lời tại buổi họp báo

ĐỖ TRUNG