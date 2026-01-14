Chính trị

43 hãng thông tấn báo chí nước ngoài đăng ký tham dự đưa tin về Đại hội XIV của Đảng

43 hãng thông tấn báo chí nước ngoài đăng ký tham dự đưa tin về Đại hội XIV của Đảng

SGGPO

Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng được khai trương vào chiều 14-1, sẽ là nơi tác nghiệp, phục vụ các hoạt động, hỗ trợ phóng viên, các cơ quan báo chí trong nước và quốc tế đến đưa tin về đại hội.

Tại Trung tâm Báo chí, Ban Tổ chức đã bố trí những điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất để các cơ quan báo chí trong nước và quốc tế dự và đưa tin về đại hội.

Theo đó, Trung tâm Báo chí có đường truyền internet tốc độ cao, trang bị hơn 150 máy tính xách tay, máy tính để bàn, 10 máy in, 2 máy fax, 10 màn hình ti vi cỡ lớn...

DSC_0286.jpg
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành cắt băng khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Trung tâm Báo chí phối hợp với cơ quan liên quan tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí tham gia tác nghiệp, hoạt động tại đại hội, nhất là các cơ quan báo chí chủ lực quốc gia như Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân Dân... thực hiện tốt nhất vai trò là cơ quan báo chí chủ nhà, cung cấp tín hiệu truyền hình - phát thanh sạch, cung cấp ảnh cho các cơ quan báo chí khai thác, lan tỏa thông tin về Đại hội XIV của Đảng.

Tính đến chiều 14-1, có 597 phóng viên, kỹ thuật viên thuộc 113 cơ quan báo chí trong nước (tại Đại hội XIII có 498 phóng viên trong nước); 79 phóng viên, trợ lý báo chí thuộc 43 hãng thông tấn báo chí nước ngoài, phóng viên Việt kiều, phóng viên các chính đảng, đảng tham chính (so với 66 phóng viên quốc tế tác nghiệp tại Đại hội XIII) đăng ký tham dự đưa tin về đại hội.

>> Một số hình ảnh tại buổi khai trương Trung tâm Báo chí:

DSC_9953.JPG
Trước khu vực Trung tâm Báo chí là nơi hướng dẫn các dịch vụ viễn thông, phục vụ đại hội
DSC_0231.JPG
Tại buổi khai trương và tổ chức họp báo quốc tế, Trung tâm Báo chí đón hàng trăm phóng viên các cơ quan báo chí trong nước và nhiều hãng thông tấn, báo chí nước ngoài tới dự
DSC_0226.JPG
DSC_0239.JPG
DSC_0293.jpg
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành chủ trì buổi họp báo quốc tế chiều 14-1
DSC_9974.JPG
Trung tâm Báo chí phục vụ đại hội với hơn 100 máy tính được kết nối mạng tốc độ cao
DSC_0478.JPG
DSC_0299~2.JPG
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, phát biểu tại buổi họp báo
DSC_0347.JPG
Các cơ quan báo chí trong nước đặt câu hỏi tại buổi họp báo
DSC_0429.JPG
Các hãng thông tấn nước ngoài đặt câu hỏi tại buổi họp báo
DSC_0490.JPG
Các đồng chí chủ trì trả lời tại buổi họp báo
Tin liên quan
ĐỖ TRUNG

Từ khóa

Khai trương Trung tâm báo chí Trung tâm báo chí đưa tin về đại hội XIV Đại hội XIV cơ quan báo chí quốc tế

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn