Công tác nhân sự được triển khai đồng bộ, khoa học, bài bản, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, minh bạch

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thông tin về Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Theo đồng chí Trần Cẩm Tú, với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đột phá – Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ chính thức diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, từ ngày 19 đến 25 -1-2026. Đại hội có sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại hội lần thứ XIV của Đảng sẽ thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng, gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011–2025) và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Về quá trình chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú cho biết, công tác chuẩn bị đại hội được triển khai đồng bộ, bài bản, chặt chẽ và đạt nhiều kết quả quan trọng. Về công tác chuẩn bị văn kiện, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thực hiện bước cải cách quan trọng, tích hợp 3 báo cáo: Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế – xã hội và Báo cáo xây dựng Đảng thành một Báo cáo chính trị thống nhất, đồng bộ. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên, văn kiện đại hội có chương trình hành động kèm theo, xác định rõ từng đề án, tiến độ và trách nhiệm thực hiện, bảo đảm nghị quyết có thể triển khai ngay sau đại hội. Dự thảo các văn kiện đã được lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân, thu hút gần 14 triệu lượt ý kiến tham gia, khẳng định sự đồng thuận rất cao giữa ý Đảng và lòng dân.

Về công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, đồng chí Trần Cẩm Tú cho biết, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Tiểu ban Nhân sự đã thực hiện đúng các quy định của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy định của pháp luật; triển khai đồng bộ, khoa học, bài bản, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, minh bạch; phát huy dân chủ, trí tuệ; bảo đảm hài hòa hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, giữa kế thừa và ổn định, đổi mới và phát triển, giữa chuyên môn đào tạo và sở trường, năng lực thực tiễn, giữa uy tín, kinh nghiệm công tác với chiều hướng phát triển. Trong đó, đặc biệt đề cao phẩm chất, lấy chất lượng, hiệu quả công tác và sự cống hiến của cán bộ làm thước đo trong đánh giá, bố trí và sử dụng cán bộ.

Các đồng chí lãnh đạo chủ trì buổi họp báo chiều 14-1. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phục vụ đại hội, tại họp báo, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng cho biết, ban tổ chức đã phát 1.586 máy tính bảng tới tất cả các đại biểu chính thức dự đại hội. Dự kiến, mỗi đại biểu sẽ được cung cấp trên 1.000 trang tài liệu thông qua hệ thống máy tính bảng, thay thế hoàn toàn cho việc phát hành tài liệu giấy như tại các kỳ đại hội trước. Như vậy, với 1.586 đại biểu, có khoảng 1,6 triệu trang văn bản đã được thay thế bằng tài liệu trên máy tính bảng.

Dự kiến đại hội được tổ chức trong 6,5 ngày, rút ngắn 1,5 ngày so với nhiệm kỳ trước (8 ngày). Trong phiên trù bị, dự kiến đại hội sẽ dành một phút mặc niệm đồng chí cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng đã mất trong nhiệm kỳ Đại hội XIII. Đây là sự thể hiện tình cảm, lòng tri ân sâu sắc của Đại hội đối với những đóng góp to lớn của các đồng chí trong nhiệm kỳ vừa qua, cũng như cho sự nghiệp xây dựng Đảng và phát triển đất nước.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, tại hội trường lớn sẽ bố trí tượng toàn thân Chủ tịch Hồ Chí Minh nhìn xuống đại hội, hai bên là cờ Tổ quốc và cờ Đảng. Việc bố trí này vừa đúng quy định, vừa có điểm khác so với các nhiệm kỳ trước, thể hiện sự biết ơn, kính trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh – người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta.

LÂM NGUYÊN