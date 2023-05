46 năm tù cho nhóm đối tượng mạo danh cán bộ công an chiếm đoạt 5 tỷ đồng

Ngày 8-5, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Nghĩa (27 tuổi, trú tỉnh Vĩnh Long) 17 năm tù, Nguyễn Duy Phương (34 tuổi, trú TPHCM) 16 năm tù, Nguyễn Văn Đô (22 tuổi, trú tỉnh An Giang) 13 năm tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, tháng 9-2019, Nghĩa được Tuyền (trú tỉnh Đồng Tháp) đề nghị mở tài khoản ngân hàng để bán lại với giá 2,5 triệu đồng/tài khoản. Nghĩa đăng ký mở 10 tài khoản khác nhau và tìm người khác mở tài khoản giao cho Tuyền để hưởng tiền chênh lệch. Tuyền giới thiệu Nghĩa quen với một người Malaysia tên Jackson Liew. Người này thuê căn hộ tại TPHCM để Nghĩa và Tuyền ở, tìm người mở tài khoản ngân hàng.

Thủ đoạn của nhóm đối tượng là giả danh cán bộ công an, gọi điện đe dọa các nạn nhân. Nhóm đối tượng yêu cầu bị hại cài đặt ứng dụng có logo Bộ Công an nhằm chiếm quyền sử dụng điện thoại, chuyển toàn bộ tiền trong Internet Banking vào các tài khoản ngân hàng do Nghĩa lập nên. Nghĩa sử dụng các tài khoản nhận tiền chiếm đoạt, sau đó mua tiền kỹ thuật số, chuyển vào ví điện tử cho Jackson.

Đến ngày 21-1-2020, Tuyền bị Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố, bắt giam về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Sau khi Tuyền bị bắt, Nghĩa liên hệ Nguyễn Duy Phương để yêu cầu mở tài khoản hoặc tìm người mở tài khoản ngân hàng. Phương biết rõ Nghĩa dùng tài khoản để nhận tiền lừa đảo chiếm đoạt của người khác nhưng vẫn mở 4 tài khoản tại các ngân hàng SHB, ACB, Techcombank, MBBank.

Đồng thời, thuê nhiều người khác mở tài khoản giao cho Nghĩa. Còn Nguyễn Văn Đô mở và giao cho Phương 10 tài khoản ngân hàng.

Sau khi Phương, Đô bị công an bắt, Nghĩa tiếp tục thuê người mở và nhận 10 tài khoản ngân hàng khác giao cho Jackson. Nghĩa được phân công nhiệm vụ sử dụng các tài khoản nhận tiền chiếm đoạt, sau đó dùng để đầu tư mua tiền kỹ thuật số, chuyển vào ví điện tử cho Jackson.

Quá trình điều tra xác định, có 4 bị hại bị chiếm đoạt tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Đối với đối tượng Jackson Liew, hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đã có văn bản yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự đến Malaysia, nhưng hiện chưa có kết quả nên tách ra xử lý sau.