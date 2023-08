Xây dựng Cảnh sát cơ động trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ

Chiều 31-8, Công an TPHCM tổ chức chương trình kỷ niệm và họp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) thuộc Công an TPHCM (1-9-1988 – 1-9-2023).

Buổi lễ nhằm ôn lại các chiến công, tôn vinh các giá trị lịch sử, truyền thống của Trung đoàn CSCĐ qua 35 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Qua đó, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức và hành động của mỗi cán bộ chiến sĩ trong lực lượng CSCĐ. Đồng thời, ghi nhận và tôn vinh các đóng góp to lớn của lực lượng CSCĐ Công an TPHCM qua các thời kỳ. Từ đó khơi dậy niềm tự hào, tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ chiến sĩ, góp phần giữ gìn ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở thành phố mang tên Bác.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM ghi nhận và biểu dương thành tích mà Trung đoàn CSCĐ đã đạt được trong thời gian vừa qua. Thiếu tướng Trần Đức Tài nhấn mạnh, Trung đoàn CSCĐ là một trong những “Quả đấm thép” của Công an TPHCM, vì vậy đơn vị cần tiếp tục tập trung xây dựng lực lượng CSCĐ Công an TPHCM thật sự chính quy, tinh nhuệ; đến năm 2025 tiến thẳng lên hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”...

Phó Giám đốc Công an TPHCM đề nghị lực lượng CSCĐ cần phải quán triệt sâu sắc, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, tiên phong, gương mẫu trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tập trung xây dựng lực lượng CSCĐ thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ.

Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; xây dựng, kiện toàn hệ thống tổ chức, biên chế của lực lượng CSCĐ Công an TPHCM đảm bảo chất lượng, hiệu quả; có hệ thống chỉ huy, chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất; có lực lượng đủ mạnh, tinh nhuệ, sẵn sàng chiến đấu, làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội ở mọi địa bàn, khu vực, trong mọi điều kiện, hoàn cảnh.

Thiếu tướng Trần Đức Tài lưu ý cần quan tâm, chăm lo xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao; gắn xây dựng đơn vị tinh, gọn, mạnh với đổi mới công tác huấn luyện đào tạo. Đây là 1 trong những khâu đột phá, có ý nghĩa quyết định, bảo đảm cho lực lượng CSCĐ Công an TPHCM tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong điều kiện mới.