7 triệu người tham gia biểu tình “No Kings” trên toàn nước Mỹ

Ngày 18-10 (giờ địa phương), ít nhất 7 triệu người đã tham gia đợt biểu tình trên toàn quốc mang tên “No Kings” (Không có Vua) phản đối các chính sách của Tổng thống Donald Trump trên toàn nước Mỹ.

Những người biểu tình tại Công viên Grant ở Chicago. Ảnh: THE WASHINGTON POST

Ban tổ chức sự kiện ra tuyên bố ghi nhận: “Là một trong những đợt biểu tình toàn quốc kéo dài 1 ngày lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ, hôm nay (18-10), gần 7 triệu người Mỹ đã tập trung, nhiều hơn 2 triệu người so với tháng 6, tại hơn 2.700 thành phố và thị trấn cho Ngày Hành động hòa bình No Kings, cùng nhau đấu tranh bất bạo động chống lại chủ nghĩa độc tài và khẳng định đất nước này thuộc về nhân dân, chứ không phải của các vị vua”.

Theo ghi nhận của tờ Washington Post, các cuộc tụ họp mang không khí lễ hội đường phố khi những người biểu tình tập trung tại Quảng trường Thời đại ở New York, dọc Đại lộ Pennsylvania ở Washington và tràn vào Công viên Grant ở Chicago. Người biểu tình phản đối các cuộc đàn áp nhập cư, triển khai quân đội trong nước của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Đây là một trong một trong những cuộc biểu tình quần chúng lớn nhất trong những năm gần đây. Đợt biểu tình “No Kings” trước đó diễn ra hôm 14-6, trùng với sinh nhật của Tổng thống Trump và là ngày diễn ra cuộc diễu binh tại thủ đô Washington. Ít nhất 2.100 cuộc biểu tình đã được tổ chức tại các thành phố trên toàn nước Mỹ, thu hút khoảng 5 triệu người tham gia.

