Ái Phương, Phương Mỹ Chi, MTV... mang đến bữa tiệc nhạc phim đặc sắc ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

Sân khấu hoành tráng của Cine Show - Music in Film. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tối 9-4, chương trình biểu diễn nghệ thuật - nhạc trong phim (Cine Show - Music in Film) thuộc khuôn khổ Liên hoan Phim quốc tế TPHCM lần thứ 1 (HIFF 2024) diễn ra đặc sắc, thu hút đông đảo khán giả.

Đêm nhạc phim do Giám đốc âm nhạc - NS Lê Thanh Tâm đảm nhận. Mang chủ đề “Âm nhạc cho phim Việt hội nhập với dòng chảy hiện đại", đêm nhạc có sự tham gia của các nghệ sĩ: Phương Mỹ Chi, Only C, Quách Mai Thy, Ngọc Đặng, Mai Trang, Phạm Toàn Thắng, Ái Phương, Hà Okio, Cece Trương, Vũ Thảo My, MTV...

Đêm nhạc thu hút đông đảo khán giả. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Clip khán giả hào hứng với đêm nhạc phim. Thực hiện: DŨNG PHƯƠNG

Mở đầu là nhạc phẩm Bèo dạt mây trôi do ca sĩ Quách Mai Thy trình bày. Đây là nhạc phim Người vợ cuối cùng của đạo diễn Victor Vũ. Bộ phim được khơi gợi cảm hứng từ tiểu thuyết Hồ oán hận của nhà văn Hồng Thái.

Quách Mai Thy tiếp tục trình diễn Thằng Cuội - nhạc phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Bộ phim do Victor Vũ đạo diễn với sự đầu tư của Cục Điện ảnh Việt Nam. Bộ phim giành giải thưởng ở 4 hạng mục Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19, trong đó có giải thưởng cao quý nhất Bông Sen Vàng.

Ca sĩ Quách Mai Thy. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Dạ cổ hoài lang là phim điện ảnh của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng được phát hành năm 2017. Phim mang thông điệp về tình người trong bối cảnh xã hội xung khắc dữ dội giữa truyền thống và hiện đại, giữa thế hệ trẻ và già trong cùng gia đình... sự đan xen giữa hiện tại nơi nước Mỹ và quá khứ ở Việt Nam. Điệu ca cổ gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ người mộ điệu đã được thể hiện qua giọng hát của ca sĩ Ngọc Đặng tại Cine Show - Music in Film.

Ca sĩ Ngọc Đặng biểu diễn "Dạ cổ hoài lang". Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tiếp nối đêm nhạc, ca sĩ Mai Trang trình diễn nhạc phẩm Ngày mai anh đi có chất liệu dân ca H're – là nhạc phim Đất nước đứng lên. Bộ phim về đề tài chiến tranh nổi tiếng, được dựng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyên Ngọc.

Mai Trang trình diễn "Ngày mai anh đi". Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Bài ca đất Phương Nam (Lư Nhất Vũ) tiếp nối do ca sĩ Phương Mỹ Chi thể hiện. Đây là nhạc phim của tác phẩm truyền hình Đất Phương Nam và tác phẩm điện ảnh Đất Rừng Phương Nam - đều là các tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, khắc họa sống động hình tượng người dân miền Nam anh dũng kiên cường.

Phương Mỹ Chi hát đầy cảm xúc ca khúc Bài ca đất Phương Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tấm Cám: Chuyện chưa kể là một bộ phim điện ảnh năm 2016 do đạo diễn Ngô Thanh Vân thực hiện. Phim lấy cảm hứng từ truyện cổ tích Tấm Cám với nội dung xoay quanh những mâu thuẫn trong gia đình, cuộc đấu tranh giữa thiện và ác.

Nhạc phẩm Bống Bống Bang Bang của phim thời điểm đó trở thành một hiện tượng bởi giai điệu trẻ trung, thổi làn gió mới vào làng nhạc phim. Tại Cine Show - Music in Film, ca khúc do nhạc sĩ OnlyC biểu diễn.

OnlyC biểu diễn "Bống Bống Bang Bang". Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thưa mẹ con đi là một bộ phim tâm lý xã hội Việt Nam của đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh, ra mắt năm 2019. Bộ phim kể về một chàng thanh niên khi anh và người yêu cùng giới về thăm gia đình ở quê sau nhiều năm ở nước ngoài.

Với 2 nhạc phẩm Em giấu điều gì trong đôi mắt và Dấu mưa, nhạc sĩ - ca sĩ Phạm Toàn Thắng mang đến những cung bậc cảm xúc cho bộ phim này. Anh song ca 2 ca khúc cùng ca sĩ Ái Phương trong đêm nhạc.

Ái Phương và Phạm Toàn Thắng hát ca khúc "Dấu mưa". Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tiếp nối, Ái Phương hát ca khúc You are my everything - nhạc phim bộ phim truyền hình Hàn Quốc Hậu duệ Mặt Trời; Hà Okio hát Tiếc - nhạc phim Bẫy rồng, I walk the line - nhạc phim Walk the line; Cece Trương trình diễn các ca khúc I will survive, Funky town, Last dance, The hustle, On the radio - nhạc phim Selena; Vũ Thảo My hát ca khúc I Wanna Dance with Somebody - bộ phim cùng tên; nhóm MTV trình diễn We are the champions - nhạc Phim tiểu sử Rocketman.

Hà Okio. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cece Trương. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hoa hậu Ngọc Châu, Hoa hậu Xuân Hạnh, Á hậu Thuỷ Tiên thưởng thức đêm nhạc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cine Show - Music in Film mang đến cho khán giả một đêm nhạc đầy cảm xúc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Du khách nước ngoài hào hứng đêm nhạc phim. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

HIFF 2024 được định hướng tổ chức mang tính quốc tế, là nơi các nhà làm phim, nghệ sĩ, chuyên gia trong lĩnh vực và những người đam mê điện ảnh cùng nhau chia sẻ tình yêu điện ảnh và khám phá sự kỳ diệu của bộ môn nghệ thuật thứ bảy. Đêm nhạc Cine Show - Music in Film là một phần không thể thiếu trong HIFF 2024, mang thông điệp kết nối giữa quá khứ và tương lai của điện ảnh trong nước và quốc tế.

TIỂU TÂN - DŨNG PHƯƠNG