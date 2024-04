HIFF ngày 9-4: Bữa tiệc nhạc phim trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

Sự kiện do Giám đốc âm nhạc - NS Lê Thanh Tâm đảm nhận dự kiến có sự tham gia của các nghệ sĩ: Phương Mỹ Chi, Only C, Phạm Toàn Thắng, Hà Okio, Ái Phương, MTV, Vũ Thảo My, Cece Trương, Quách Mai Thy, Mai Trang, Ngọc Trân.

Đêm nhạc phim Việt là bữa tiệc âm nhạc cho người hâm mộ

Các phiên hội thảo, thảo luận xoay quanh các vấn đề của điện ảnh cũng bước vào ngày hoạt động cuối cùng.

Từ 9 giờ đến 12 giờ tại Thiskyhall Sala (10 Mai Chí Thọ, TP Thủ Đức, TPHCM) sẽ diễn ra tọa đàm Global Film Festival 101 với chủ đề xoay quanh việc tham gia vào mạng lưới các liên hoan phim toàn cầu cũng như câu chuyện về sở hữu trí tuệ trong ngành công nghiệp điện ảnh.

Tiếp sau đó, từ 14 đến 16 giờ là Workshop với chủ đề về chiến lược, những điều nên và không nên cũng như các thủ thuật để chinh phục các quỹ điện ảnh thế giới.

Sự kiện dự kiến có sự tham gia của bà Isona Admetlla, đại diện World Cinema Fund cùng phần điều hành của Hải Ngô, nhà sáng lập XXF Festival.

Isona Admetlla là một nhà xã hội học, nhà quản lý văn hóa sinh ra ở Barcelona. Cô là điều phối viên của Quỹ Điện ảnh Thế giới Berlinale (Berlinale-World Cinema Fund) từ năm 2009. Cô kết hợp công việc của mình tại đây với hoạt động cố vấn, huấn luyện viên và đánh giá các dự án phim cho các liên hoan phim, ủy ban điện ảnh, trường đại học và tổ chức văn hóa khác nhau trên toàn thế giới với tập trung đặc biệt vào Tây Ban Nha và Mỹ Latinh.

Trong phần thảo luận này sẽ mang đến cho khán giả và những người làm phim cái nhìn tổng quan, toàn diện về việc làm thế nào để chinh phục các nguồn tài trợ từ các quỹ làm phim quốc tế.

Trình chiếu và giao lưu cùng đạo diễn Hà Lệ Diễm và phim Những đứa trẻ trong sương

Các hoạt động chiếu phim trong ngày đáng chú ý có nhiều phim Việt: Song lang, Cú và chim se sẻ, Đêm tối rực rỡ, Áo lụa Hà Đông, Mùa ổi... Lúc 16 giờ ngày 9-4 tại BHD Thảo Điền (TP Thủ Đức, TPHCM) sẽ diễn ra buổi chiếu phim Những đứa trẻ trong sương và trò chuyện cùng đạo diễn Hà Lệ Diễm.

Nhiều phim quốc tế tranh giải và tham gia hạng mục Gala tiếp tục được trình chiếu tại nhiều cụm rạp khác nhau.

Bộ phim tài liệu Dearest Viet về Đức Nguyễn - người em song sinh trong ca mổ tách cách đây 36 năm cũng có suất chiếu tiếp theo lúc 17 giờ tại cụm rạp Beta Quang Trung (quận Gò Vấp, TPHCM).

Đạo diễn Charlie Nguyễn tiếp tục đồng hành hạng mục Vườn ươm kịch bản

Tại Công viên điện ảnh sẽ có hai hoạt động: Giao lưu với đoàn phim Tây Sơn hào kiệt gồm các diễn viên Công Hậu, Lý Hùng, Mộng Vân... và trình chiếu bộ phim Dogs days - Sen boss sum vầy.

Nhiều tên tuổi của điện ảnh Việt và quốc tế cũng tiếp tục đồng hành với các nhà làm phim trẻ tham gia Vườn ươm kịch bản, Chợ dự án…

VĂN TUẤN