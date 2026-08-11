Alphafold, chiếc smartphone gập mới của Vertu

Thương hiệu điện thoại Vertu vừa ra mắt Vertu Alphafold tại Việt Nam trong khuôn khổ chương trình “The Private Chapter” diễn ra tại Majestic Saigon Hotel (phường Sài Gòn, TPHCM), đánh dấu sự xuất hiện của mẫu siêu smartphone gập mới tại thị trường trong nước.

Thương hiệu điện thoại Vertu vừa ra mắt Vertu Alphafold tại Việt Nam

Vertu Alphafold đã có màn chào sân ấn tượng với sự kết hợp độc đáo giữa công nghệ đỉnh cao và thời trang cao cấp. Màn trình diễn không chỉ tôn vinh ngôn ngữ thiết kế thời thượng, chất liệu quý hiếm cùng tính ứng dụng linh hoạt của thiết bị, mà còn khắc họa rõ nét triết lý của Vertu trong việc kết nối công nghệ với phong cách sống hiện đại và nghệ thuật chế tác thủ công.

Vertu Alphafold là sản phẩm kết hợp thiết kế gập hiện đại với những giá trị chế tác đặc trưng của Vertu, hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm một thiết bị vừa đáp ứng nhu cầu công nghệ, vừa thể hiện dấu ấn cá nhân.

Sản phẩm được hoàn thiện thủ công từ nhiều chất liệu cao cấp như da cá sấu, da bê, vàng 18K, kim cương tự nhiên cùng họa tiết Paris Studs. Các tùy chọn vật liệu và thiết kế cho phép sản phẩm được cá nhân hóa theo sở thích của chủ sở hữu.

Sở hữu thiết kế gập ngang dạng quyển sách với hệ thống bản lề đa trục, Vertu Alphafold có màn hình chính 8,05 inch khi mở hoàn toàn, mang đến không gian hiển thị rộng cho các nhu cầu như rà soát tài liệu, xem xét hợp đồng, làm việc đa nhiệm hay họp trực tuyến.

Đáng chú ý, máy được tích hợp Hermes Agent - trợ lý AI có khả năng hiểu ngữ cảnh, hỗ trợ xử lý yêu cầu và kết nối với hơn 70 ứng dụng. Hệ thống được phát triển nhằm hỗ trợ người dùng thực hiện các tác vụ xuyên ứng dụng, từ xử lý văn bản, tóm tắt nội dung đến tổng hợp thông tin và điều khiển bằng giọng nói.

Với khả năng xử lý dữ liệu ngay trên thiết bị thông qua công nghệ Điện toán biên (Edge Computing), cùng hệ thống bảo mật đa tầng và ba hệ điều hành độc lập, thiết bị cho phép người dùng phân tách dữ liệu và hoạt động giữa công việc, tài chính và đời sống cá nhân.

Trong khuôn khổ chương trình, Vertu cũng chính thức công bố thông tin siêu mẫu Lan Khuê sẽ tiếp tục đảm nhận vai trò Đại sứ hình ảnh tại Việt Nam. Sự đồng hành trong giai đoạn mới góp phần duy trì hình ảnh Vertu gắn với phong cách cá nhân, sự tinh tế và những trải nghiệm cao cấp, đồng thời mở rộng kết nối với nhóm khách hàng đề cao dấu ấn riêng.

BÌNH LÂM