SCEX và IVY hợp tác xây dựng hạ tầng thị trường tài sản số

Công ty Cổ phần Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Sacom (SCEX) và Công ty TNHH IVY tại lễ ký kết hợp tác.

Theo đó, cả hai hướng đến việc phát huy thế mạnh của mỗi bên trong các lĩnh vực truyền thông, phát triển cộng đồng và ứng dụng năng lực chuyên môn, công nghệ, góp phần thúc đẩy vào định hướng xây dựng hạ tầng thị trường tài sản số theo hướng minh bạch, bền vững và tuân thủ pháp luật.

"Chúng tôi không xem tài sản mã hóa chỉ là một xu hướng công nghệ, mà là hạ tầng của nền tài chính và kinh tế số trong tương lai. Để hiện thực hóa tiềm năng đó, cần sự kết nối giữa doanh nghiệp, cơ quan quản lý và các đối tác trong hệ sinh thái nhằm xây dựng một thị trường minh bạch, an toàn và đủ sức cạnh tranh quốc tế", Bà Nguyễn Minh Hương, Tổng Giám đốc SCEX chia sẻ.

SCEX và IVY còn phối hợp triển khai các chương trình phát triển hoạt động phổ cập kiến thức về tài sản số nói chung, đồng thời xây dựng chuỗi tọa đàm chuyên sâu về các chính sách, quy định liên quan đến công nghệ, blockchain, tài sản số. Các chương trình hướng đến việc nâng cao nhận thức về đầu tư có trách nhiệm, tăng cường kiến thức về quản trị rủi ro và phổ biến các nguyên tắc tuân thủ về mặt pháp lý nói chung theo quy định của pháp luật đối với cá nhân và tổ chức tham gia thị trường.

IVY là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và thuộc Hệ sinh thái Ninety Eight, hệ sinh thái Blockchain và tài sản số nổi tiếng tại Việt Nam. Doanh nghiệp phát triển kênh nội dung như Interlock (kiến thức tài chính cá nhân), MarginATM (thông tin, phân tích về Blockchain và tài sản số), Upside (cộng đồng nhà đầu tư tài sản số tại Việt Nam)... Còn SCEX là doanh nghiệp Việt Nam định hướng phát triển hạ tầng và các giải pháp phục vụ hệ sinh thái tài sản số, định vị mình là một điểm kết nối đáng tin cậy, minh bạch và tuân thủ pháp luật giữa nhà đầu tư, doanh nghiệp, các đối tác công nghệ và những tổ chức đang chung tay kiến tạo nền kinh tế số.

“Hợp tác với SCEX, IVY mong muốn đồng hành trong các hoạt động phổ cập, truyền thông và phát triển cộng đồng, góp phần thúc đẩy một hệ sinh thái tài sản số minh bạch, bền vững và phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam”, ông Lê Thanh, Giám đốc IVY, Đồng sáng lập Ninety Eight chia sẻ trong lễ ký kết.

KIM THANH