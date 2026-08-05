Điện thoại gập “vừa gọn gàng, vừa rộng mở”

Điểm đáng chú ý nhất của Galaxy Z Fold8 không nằm ở việc máy mỏng hơn hay nhẹ hơn mà ở cách Samsung định hình lại trải nghiệm sử dụng bằng hai tỷ lệ màn hình mới: 10:16 ở màn hình ngoài và 4:3 ở màn hình chính bên trong.

Galaxy Z Fold8 gọn gàng trong lòng bàn tay

Đây là thay đổi có thể xem là thực dụng nhất của dòng Fold trong nhiều năm qua, bởi nó tác động trực tiếp đến cách người dùng đọc, viết, xem, chỉnh sửa và sáng tạo nội dung hằng ngày.

Galaxy Z Fold8 với tỷ lệ thiết kế hoàn toàn mới

Máy nặng 201g, mỏng 4,5mm khi mở và 9,7mm khi gập, thuộc nhóm gọn nhẹ nhất của dòng Fold. Thiết kế mới với ngôn ngữ vuông vức hơn, kết hợp cấu trúc Flex Titanium, khung Armor Aluminum và bản lề Armor FlexHinge, cho thấy mục tiêu không còn là “phô diễn công nghệ” mà là biến điện thoại gập thành thiết bị có thể dùng mỗi ngày, cầm chắc tay, bỏ túi dễ hơn và bớt cảm giác cồng kềnh vốn từng là rào cản với nhiều người dùng.

Giá trị lớn nhất của Galaxy Z Fold8 nằm ở tỷ lệ màn hình. Với màn hình ngoài 10:16 được tối ưu để mang lại cảm giác quen thuộc, thoải mái hơn khi máy đang gập; còn khi mở ra, màn hình chính 4:3 tạo ra không gian hiển thị rộng rãi, trực quan hơn cho người dùng. Nói cách khác, Samsung đã thay đổi không chỉ hình dáng thiết bị mà còn thay đổi cả cách thức sử dụng: bên ngoài là một smartphone thuận tay, bên trong là một không gian làm việc và sáng tạo gần với máy tính bảng mini.

Khi cầm trên tay, chính tỷ lệ 4:3 mở ra “không gian khai thác mới” cho người dùng theo đúng nghĩa thực tế. Với màn hình vuông vức hơn, nội dung tài liệu, giao diện chỉnh ảnh, cửa sổ trình duyệt hay các ứng dụng ghi chú không còn bị kéo dài bất thường như trên nhiều mẫu máy gập kiểu cũ.

Galaxy Z Fold8 mang đến không gian sử dụng tiện lợi hơn

Khi cần làm việc, người dùng có một mặt hiển thị lớn, cân đối, ít gây cảm giác chật chội theo chiều ngang; khi cần giải trí, trải nghiệm cũng không bị lãng phí diện tích. Trong bối cảnh ngày càng nhiều người dùng làm việc trên điện thoại, từ quản lý email, duyệt tài liệu, viết nội dung cho đến dựng clip ngắn và xử lý ảnh, một khung hình 4:3 hợp lý hơn sẽ tạo ra khác biệt rõ rệt về năng suất lẫn cảm hứng sáng tạo.

Ở phần cứng, Galaxy Z Fold8 dùng Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, pin 4.800 mAh, độ sáng màn hình tối đa tới 3.000 nit, cùng camera 50 MP và loạt tính năng như Dual Recording, My FanCam, Photo Assist. Những chi tiết này cho thấy Samsung không xem Fold8 chỉ là thiết bị “đẹp để cầm”, mà là một công cụ sáng tạo di động thực thụ.

Khi AI được tích hợp sâu hơn vào trải nghiệm gập mở, người dùng không chỉ có thêm tiện ích chỉnh ảnh hay gợi ý nội dung, mà còn có một hệ sinh thái hỗ trợ đa nhiệm trên màn hình lớn, từ làm việc, ghi chú, họp hành đến sáng tạo nội dung ngắn. Samsung đã tối ưu theo từng trạng thái sử dụng, nhằm giúp các thao tác liền mạch và bớt rời rạc hơn trên Galaxy Fold thế hệ mới này.

Dĩ nhiên, Galaxy Z Fold8 vẫn là một thiết bị cao cấp với giá bán không hề thấp: Samsung Việt Nam công bố mức khởi điểm từ 46,99 triệu đồng cho bản 256 GB. Tuy nhiên, nếu nhìn ở góc độ xu hướng, thiết bị này cho thấy điện thoại gập đang rời khỏi giai đoạn “thử nghiệm hình thái” để bước vào giai đoạn tối ưu trải nghiệm hợp lý nhất.

Galaxy Z Fold8 thể hiện khá rõ triết lý mới của điện thoại gập: khi đóng lại phải đủ gọn gàng để dùng như smartphone quen thuộc, khi mở ra phải đủ rộng mở để thay đổi cách người dùng làm việc và sáng tạo. Điều này cho thấy, nếu các thế hệ trước chủ yếu thuyết phục người dùng bằng sự mới lạ, thì Galaxy Z Fold8 đang thuyết phục bằng tính hợp lý, mở ra bước tiến quan trọng của dòng điện thoại gập ở thời điểm hiện nay: “vừa gọn gàng, vừa rộng mở”.

KIM THANH