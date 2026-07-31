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Conviction 2026 thúc đẩy Blockchain và AI phát triển

Ngày 31-7, Hội Truyền thông - Điện tử TPHCM (EIC), Chi hội Blockchain TPHCM (HBA) và hệ sinh thái Ninety Eight đã tổ chức họp báo công bố sự kiện Ngày hội Công nghệ TPHCM - Conviction 2026 nhằm thúc đẩy lĩnh vực công nghệ chiến lược là Blockchain và Trí tuệ nhân tạo (AI).

Họp báo công bố Conviction 2026 được tổ chức tại Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TPHCM
Họp báo công bố Conviction 2026 được tổ chức tại Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TPHCM

Tiếp nối thành công của năm 2025, Conviction 2026 sẽ được tổ chức trong hai ngày 14 và 15-8-2026 tại Trung tâm hội nghị Thiskyhall (Khu đô thị Sala, phường An Khánh, TPHCM). Với thông điệp "Real World, Real Movement", Conviction 2026 phản ánh sự chuyển dịch của công nghệ từ giai đoạn thử nghiệm sang triển khai thực tế, tập trung vào các mô hình có khả năng tạo ra giá trị và mở rộng quy mô.

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Ông Nguyễn Quý Hòa, Chủ tịch Hội Truyền thông - Điện tử TPHCM (EIC), nhấn mạnh Conviction không chỉ là sự kiện công nghệ, mà còn là không gian kiến tạo cơ hội phát triển mới, khẳng định vai trò trung tâm kinh tế - tài chính của TPHCM.

Theo đó, sự kiện ngày 14-8 tập trung sâu vào hạ tầng Blockchain và tài sản số. Các phiên tọa đàm sẽ thảo luận về định hướng hoàn thiện khung pháp lý, token hóa tài sản thực (RWAs)… Ngày thứ hai (15-8) diễn ra diễn đàn tập trung vào ứng dụng AI, diễn giả của chương trình sẽ đưa ra các bài toán thực tiễn giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất lao động.

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Ban tổ chức cho biết, sự kiện với 30 gian hàng triển lãm công nghệ để khách mời trải nghiệm trực tiếp. Đặc biệt, đối tác chiến lược AVIS sẽ trình diễn quy trình sản xuất video bằng các mô hình AI tiên tiến nhất hiện nay như Seedance 2.5, Claude 3.5 và GPT-4o, mang đến cái nhìn trực quan về sức mạnh của AI trong tương lai.

Điểm nhấn là lễ trao giải cuộc thi sáng tác tranh NFT mùa 2, ứng dụng công nghệ vào ngành sáng tạo nghệ thuật.

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Conviction 2026 được kỳ vọng trở thành cầu nối quan trọng giữa chính sách, thị trường và công nghệ; góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa TPHCM trở thành trung tâm công nghệ, đổi mới sáng tạo của khu vực.

BÁ TÂN

Từ khóa

Trung tâm hội nghị Thiskyhall Nguyễn Quý Hòa EIC AVIS Khu đô thị Sala Kinh tế tài chính Token An Khánh Triển lãm công nghệ NFT Conviction 2026 Blockchain và AI phát triển Blockchain Ninety Eight

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