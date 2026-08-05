AI dành riêng cho Startup

AWS vừa ra mắt hai công cụ AI mới dành riêng cho nhà sáng lập: AWS Startup Advisor và bộ công cụ di chuyển hạ tầng bằng AI.

Với Startup, bộ công cụ AI của AWS mang đến nhiều tiện ích.

Đây là một bước chuyển quan trọng, đưa nền tảng hỗ trợ startup của AWS vượt ra ngoài phạm vi tín dụng (credit) và hạ tầng, hướng tới khả năng hỗ trợ thông minh, sát sao trong toàn bộ hành trình xây dựng sản phẩm.

AWS Startup Advisor là trợ lý AI miễn phí, được xây dựng từ kinh nghiệm phục vụ hơn 350.000 startup đang vận hành trên AWS. Công cụ này tìm hiểu về công nghệ và giai đoạn phát triển của từng startup, từ đó đưa ra khuyến nghị phù hợp với chính xác những gì nhà sáng lập đang xây dựng, thay vì lời khuyên chung chung.

Điểm khác biệt của Startup Advisor là nó hỗ trợ thiết lập môi trường AWS đúng cách ngay từ ngày đầu Day 1 - xử lý định danh, thanh toán và bảo mật nền tảng để nhà sáng lập tập trung vào sản phẩm. Đề xuất dịch vụ AWS phù hợp theo đúng thời điểm với gợi ý ở giai đoạn MVP khác hoàn toàn so với khi startup bắt đầu bán sản phẩm cho khách hàng doanh nghiệp… và liên tục điều chỉnh và phát triển cùng startup khi kiến trúc, chi phí và nhu cầu bảo mật thay đổi…

AWS Startup Advisor hoàn toàn miễn phí, nhà sáng lập chỉ trả phí dịch vụ AWS tiêu chuẩn nếu chọn triển khai tài nguyên được đề xuất. Công cụ này phù hợp cho cả những nhà phát triển giàu kinh nghiệm kỹ thuật lẫn những nhà sáng lập phi kỹ thuật đang xây dựng sản phẩm đầu tiên với hỗ trợ từ AI.

Còn khi startup bước vào giai đoạn mở rộng quy mô, họ cần chuyển đổi hạ tầng hiện có sang một nền tảng có khả năng tăng trưởng cùng tốc độ phát triển của mình. Bộ công cụ di chuyển bằng AI mới của AWS, cung cấp thông qua startups.aws và plugin IDE cho Kiro, Claude Code và Cursor giúp rút ngắn quy trình này từ hàng tuần, hàng tháng xuống chỉ còn vài ngày.

Nhà sáng lập chỉ cần trả lời một số câu hỏi về ưu tiên kinh doanh và kỹ thuật, chia sẻ dữ liệu hạ tầng, và chỉ trong vài phút sẽ nhận được kế hoạch di chuyển cá nhân hóa, ánh xạ dịch vụ, chi phí ước tính, sơ đồ kiến trúc và hướng dẫn từng bước. Sau đó, họ có thể chọn di chuyển với hỗ trợ của AI agent, làm việc cùng chuyên gia AWS, hoặc giao cho đối tác AWS triển khai.

Với khoảng 4.000 startup, Việt Nam là một trong những cộng đồng startup năng động nhất Đông Nam Á. Theo nghiên cứu của AWS và Strand Partners, năm 2025, 55% startup Việt Nam đã ứng dụng AI, trong đó 35% đang xây dựng các sản phẩm AI thuần túy (AI-native), vượt xa tốc độ áp dụng của các doanh nghiệp lớn. Với Startup Advisor và công cụ di chuyển bằng AI hiện đã miễn phí, ngay cả những đội ngũ tinh gọn không có kỹ sư đám mây chuyên trách cũng có thể xây dựng hạ tầng sẵn sàng vận hành ngay từ ngày đầu tiên…

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