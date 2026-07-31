Bảo vệ dữ liệu là ưu tiên hàng đầu trong an toàn thông tin

Các tổ chức, doanh nghiệp trên toàn cầu cũng như tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) cho rằng việc nâng cao năng lực an ninh CNTT mang lại giá trị vượt xa mục tiêu ban đầu là bảo vệ doanh nghiệp trước các mối đe dọa an ninh mạng.

Kaspersky khảo sát 1.800 nhà quản lý và chuyên gia CNTT, an ninh mạng... về mục tiêu an toàn thông tin

Để tìm hiểu xem các tổ chức doanh nghiệp thực sự nhận được giá trị gì từ khoản đầu tư vào an ninh mạng, Kaspersky đã khảo sát 1.800 nhà quản lý và chuyên gia CNTT, an ninh mạng đến từ các tổ chức, doanh nghiệp tại 18 quốc gia, thuộc nhiều lĩnh vực như CNTT, sản xuất, tài chính, bán lẻ...

Khảo sát cho thấy, 24% doanh nghiệp tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cho rằng khả năng ngăn chặn các cuộc tấn công thay vì xử lý hậu quả sau khi sự cố xảy ra là một trong những lợi ích quan trọng nhất của việc phát triển năng lực an ninh CNTT. Cụ thể, tỷ lệ này đạt 29% tại Malaysia, 27% tại Thái Lan và Indonesia, 22% tại Việt Nam và Ấn Độ, trong khi Trung Quốc ghi nhận 17%. Kết quả này không gây bất ngờ khi chi phí và mức độ gián đoạn do các sự cố an ninh mạng gây ra ngày càng lớn.

Các doanh nghiệp ngày càng nhận thức rõ, đầu tư vào năng lực phát hiện lỗ hổng và ngăn chặn các cuộc tấn công trước khi sự cố xảy ra sẽ tiết kiệm chi phí hơn nhiều so với việc xử lý hậu quả sau một vụ tấn công. Ngoài yếu tố tài chính, cách tiếp cận này còn giúp doanh nghiệp tăng cường khả năng trụ vững trước những rủi ro về uy tín, vốn thường rất khó khắc phục.

Bảo vệ dữ liệu vẫn là ưu tiên hàng đầu mà doanh nghiệp tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương kỳ vọng khi đầu tư nâng cao năng lực an ninh mạng, với 32% số doanh nghiệp lựa chọn. Tỷ lệ này đạt 32% tại Ấn Độ và Thái Lan, 31% tại Việt Nam, 30% tại Trung Quốc và 28% tại Indonesia.

Đáng chú ý, các doanh nghiệp Malaysia đặc biệt đánh giá cao vai trò của bảo vệ dữ liệu, khi 39% nhận định đây là lợi ích quan trọng nhất của việc phát triển năng lực an ninh CNTT, cao hơn mức trung bình của toàn khu vực.

Ông Adrian Hia, Giám đốc Điều hành Kaspersky khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhận định: "Trong bối cảnh cạnh tranh trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương ngày càng khốc liệt, việc nâng cao năng suất và củng cố lợi thế cạnh tranh thường được gắn với quá trình ứng dụng các công nghệ mới như AI, điện toán đám mây hay tự động hóa. Tuy nhiên, vẫn còn quá ít doanh nghiệp nhận thức được vai trò quan trọng của năng lực an ninh mạng trong việc thúc đẩy hiệu quả hoạt động và tăng trưởng bền vững…".

KIM THANH